Первенцу содовой промышленности – 140 лет

В 2023 году Березниковский содовый завод отмечает юбилей. О прошлом, настоящем и будущем предприятия, о перспективах развития, роли коллектива и многом другом рассказал исполнительный директор АО «БСЗ» Наиль Шамсутдинов.

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– Наиль Римович, АО «БСЗ» – не только первый в России содовый завод, но и один из лидеров в стране по производству кальцинированной соды. Расскажите, как завод стал одним из крупнейших в своей отрасли?

– Вы верно отметили, наше предприятие было первым в стране, где наладили такие объемы производства соды, чтобы их с лихвой хватало на нужды всей российской промышленности.

Свою историю Березниковский содовый завод ведет с 1883 года. Буквально с первых дней ему отводилась роль главного поставщика соды в России. Не все знают, но до 1860 года своей кальцинированной соды в стране не было, ее привозили из-за границы. В то время как промышленность в России бурно развивалась и требовала все больше и больше соды для производства мыла, стекла, бумаги, красителей, керосина и прочего. Запуск Березниковского содового завода решил проблему, наладив, как сейчас принято говорить, импортозамещение.

Мощным промышленным центром по выпуску соды в России БСЗ стал благодаря передовым технологиям – здесь был внедрен прогрессивный и более безвредный аммиачный способ производства соды. Одним из важных его преимуществ было то, что соду вырабатывали не из поваренной соли, как раньше, а прямо из натурального соляного раствора.

Помогло Березниковскому содовому заводу стечение и других благоприятных обстоятельств. Повышению рентабельности, прежде всего, способствовала собственная сырьевая база. С 1903 года известняковый камень, который раньше сплавляли по Вишере, начали добывать в карьере вблизи станции Всеволодо-Вильва. Известняковый камень здесь был отменного качества.

Ну и конечно же, гарантом успеха предприятия стали новаторский ум, талант и коммерческая жилка основателя завода Ивана Ивановича Любимова и участие в проекте бельгийского предпринимателя, основателя первого в истории химической промышленности концерна Эрнеста Сольвэ. Кстати, одним из условий контракта между Сольвэ и Любимовым было строжайшее соблюдение на предприятии технологической тайны. Рабочим и служащим категорически запрещалось говорить о деятельности завода за его пределами. На производство не смог попасть даже Дмитрий Иванович Менделеев. Так что, можно сказать, Березниковский содовый завод долгое время держал монополию на высокотехнологичное производство соды в стране.

Сегодня в России действуют три предприятия по производству соды: Башкирская содовая компания, Березниковский содовый завод и Крымский содовый завод, все они объединены в содовый кластер, что позволяет снижать себестоимость продукции, выстраивать новые производственные цепочки.

– Что сегодня представляет собой предприятие?

– Березниковский содовый завод является одним из крупных промышленных предприятий Пермского края. Наши производственные мощности расположены на территории городов Березники и Александровск. В составе завода помимо основной площадки – три крупных структурных подразделения, отдаленных от основного производства: карьер известняков, теплоэлектроцентраль и цех приготовления рассола.

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Мы осуществляем полный цикл производства кальцинированной соды: от добычи известнякового камня до отгрузки готового продукта потребителю. В линейке продукции АО «БСЗ» – кальцинированная сода двух марок. Марка Б – сыпучий порошкообразный продукт, марка А – гранулированный продукт, или, иначе говоря, «тяжелая сода». Мощность производства по марке Б составляет около 650 тыс. тонн в год, по марке А – 500 тыс. тонн.

Завод имеет также собственную логистическую базу, парк техники и железнодорожные пути общей протяженностью около 53 км. Все это обеспечивает своевременную поставку нашей продукции по всей стране.

– Насколько востребована продукция БСЗ сейчас, и какие рынки сбыта вам интересны сегодня, в условиях санкционного давления?

– Конечно, изменение геополитической ситуации и санкционное давление не могут не сказаться на работе крупных промышленных предприятий. Исключением не стал и Березниковский содовый завод. Нам пришлось оценить свои риски, пересмотреть поставщиков оборудования и запчастей. Были внесены корректировки и сместились сроки реализации инвестиционных проектов. Тем не менее объемы производства остались на уровне 2020–2021 годов, нам удалось обеспечить загрузку производственных мощностей и продолжить реализацию инвестиционных проектов.

Сегодня нашими потребителями являются предприятия Российской Федерации. В Пермском крае ключевые партнеры – филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», «Соликамскбумпром», ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ». БСЗ исторически был ориентирован на внутреннее потребление кальцинированной соды. Доля экспорта в настоящее время невысока, в основном это потребители стран Азии. Тем не менее желание сотрудничать у наших зарубежных партнеров с увеличением объемов отгрузок на экспорт остается перспективным, в настоящее время рассматривается вопрос производства кальцинированной соды марки «Экстра».

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– Какие проекты, направленные на развитие производства, сегодня реализует Березниковский содовый завод?

– Содовая промышленность, как и вся страна, переживает непростые времена. И все же, невзирая на череду сложностей, Березниковский содовый завод продолжает динамично развиваться, совершенствует производство, вкладывает средства в промышленную и экологическую безопасность производства.

Ежегодно АО «БСЗ» реализует около ста инвестиционных проектов. Из наиболее крупных за последние пять-шесть лет назову увеличение мощности производства кальцинированной соды на 20% в период с 2016 по 2022 год, приобретение и реконструкцию Березниковской ТЭЦ для обеспечения производства собственной тепловой энергией в 2018–2022 годах. Ключевые инвестпроекты 2022–2023 годов – монтаж современного винтового компрессора для перекачки углекислого газа на производстве кальцинированной соды и монтаж межплощадочного паропровода протяженностью 4 км между ТЭЦ-4 и площадкой БСЗ, что создает предпосылки для производства кальцинированной соды в объемах, превышающих 700 тыс. тонн в год.

Повышению производственных показателей и улучшению качества продукции также способствует реализация проекта по замене колонного оборудования. В период с 2011 по 2022 год на заводе были запущены в эксплуатацию три новые дистилляционные, четыре карбонизационные и три абсорбционные колонны, смонтированы два промывателя газа колонны и промыватель газа содовых печей. В настоящее время завершается монтаж еще одной карбонизационной колонны.

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– Вопросы охраны окружающей среды по-прежнему в приоритете?

– Безусловно. Все управленческие и производственные процессы предприятия организованы таким образом, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным. Все новые проекты на заводе, даже если они непосредственно не связаны с охраной окружающей среды, обязательно оцениваются с точки зрения экологичности. Каждый экологический проект, за который мы беремся, важен в масштабах предприятия.

В 2021 году приступили к реализации проекта по строительству отделения фильтрации дистиллерной жидкости. Проект направлен на исключение образования твердых отходов содового производства и является одним из этапов прекращения эксплуатации шламонакопителя «белое море». Реализация этого масштабного проекта, во-первых, позволит уменьшить образование и накопление твердых отходов содового производства (около 150 тыс. тонн в год карбонатного шлама), вывести из эксплуатации шламонакопитель, произвести его рекультивацию и тем самым улучшить экологическую обстановку в Березниках. Во-вторых, предприятие начнет производить новый продукт, который найдет свое применение в дорожном строительстве, в качестве материала для рекультивации свалок ТБО, глиняных карьеров и солеотвалов. Также перспективно применение минерального продукта содового производства в сельском хозяйстве для раскисления кислых почв.

Среди наиболее важных задач АО «БСЗ» в области экологии – реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение и контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Данные проекты предусматривают модернизацию колонного оборудования, оснащение стационарных источников выбросов автоматическими средствами измерения. В 2022 году на заводе начали монтировать три колонны: промыватели газа колонн ПГКЛ-II и ПГКЛ-I, промыватель воздуха фильтров. Завершить работы планируем в 2024 году.

Всего с 2022 по 2025 год предприятие реализует три мероприятия, направленные на снижение загрязняющих выбросов в атмосферу, на общую сумму 450 млн рублей. На БСЗ также реализуются мероприятия по контролю за выбросами на пяти источниках.

– Березниковский содовый завод всегда поддерживал социальные проекты в Березниках, связанные с медициной, образованием, городской средой. Будут ли они продолжены?

– Мы обязательно продолжим взаимодействие с местными обществами и городскими властями по множеству вопросов и направлений, так как нас объединяет главная цель – развивать наш город, сделать его комфортным – таким, чтобы молодому поколению березниковцев хотелось здесь жить и работать.

Березниковский содовый завод – социально ориентированное предприятие. Мы помогает городу в содержании дорог, в благоустройстве улиц и озеленении парков. В минувшем году предприятие выделило средства на оснащение одного из самых аварийно опасных участков дороги, ведущей на завод, комплексом автоматической фотовидеофиксации правонарушений. В 2023 году выделили городу средства на разработку проектно-сметной документации для ремонта многоквартирных домов.

Особое внимание уделяем развитию образования, медицины и культуры в городе. Одним из последних значимых проектов, которые поддержал БСЗ, станет строительство нового учебно-лабораторного корпуса и общежития для Березниковского политехнического техникума.

На регулярной основе поддерживаем развитие профессионального и любительского спорта в городе, финансируем культурно-массовые мероприятия, тесно взаимодействуем с общественными организациями города и края.

– Что хотели бы пожелать работникам и ветеранам АО «БСЗ» в юбилейный год?

-– Прежде всего, хочу поблагодарить коллег за работу. Коллектив Березниковского содового завода всегда отличали не просто высокий профессионализм, но и творческий, инновационный подход в производственной деятельности. Все достижения АО «БСЗ» – плод труда всех его работников и ветеранов предприятия, создававших и поднимавших производство, заложивших добрые традиции производственных побед.

Желаю всем новых успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Березниковский содовый завод подписал соглашение с правительством Пермского края по снижению выбросов в атмосферный воздух. Совместно с регионом предприятие разработает программу в области охраны атмосферного воздуха и до конца 2025 года реализует инвестиционные проекты по установке современного производственного оборудования. Ряд производственных цехов оснастят средствами измерения содержания загрязняющих веществ, чтобы вести мониторинг атмосферного воздуха в непрерывном режиме.

АО «БСЗ»