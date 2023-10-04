«Уральские авиалинии» не смогли вовремя оформить западные самолеты в собственность РФ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не смогла вовремя закрыть сделку по страховому урегулированию с собственниками иностранных самолетов. Перевозчик должен был переоформить лайнеры лизингодателей в российскую собственность до конца сентября, пока действовали позволявшие это лицензии OFAC. Об этом сообщает «Ъ».

При этом лизингодателю «Уральских авиалиний» удалось договориться с Минфином США о продлении до 31 октября разрешения на перевод средств в рамках страхового урегулирования по 19 самолетам Airbus. Их стоимость составит около 30 млрд руб.

По информации источников «Ъ» в отрасли, проблема перевозчика — в отсутствии договора с будущим собственником самолетов компанией «НЛК Финанс», подконтрольной Росавиации. При этом вопрос должен решиться уже в ближайшее время.

Напомним, летом авиакомпания предварительно согласовала с Минтрансом РФ выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп самолетов у западных лизингодателей. Переоформление самолетов из иностранной собственности в российскую даст возможность их вывода из реестров Бермуд и Ирландии, что позволит летать на этих лайнерах за рубеж.

Ранее информацию о намерении выкупить 19 самолетов Airbus, находящихся в лизинге, подтверждал генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Он отмечал, что проведение сделки одобрили США и Евросоюз. Всего в авиапарке перевозчика 52 Airbus.

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