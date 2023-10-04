Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол Асадов: число компаний с российским капиталом в Узбекистане выросло вдвое

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов сообщил, что количество компаний с участием российского капитала в стране приближается к трем тысячам, за последние три года этот показатель вырос сразу в два раза.

Как рассказал узбекский дипломат в интервью «РИА Новости», в настоящее время Россия является «одним из ведущих инвесторов» в экономику Узбекистана.

В июле нынешнего года Минфин США включил Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Таджикистан в список государств, которые могут поставлять в Россию подсанкционные товары. При этом американский посол в Ташкенте Дэниэл Розенблюм позже говорил, что правительство Узбекистана «предельно ясно подтвердило», что они хотят соблюдать санкции, сообщало издание «Газетa.uz». Спецпосланник Европейского союза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан в свою очередь допустил введение ограничительных мер против узбекских компаний в случае, если они будут содействовать обходу санкций.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...