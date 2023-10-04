Посол Асадов: число компаний с российским капиталом в Узбекистане выросло вдвое

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов сообщил, что количество компаний с участием российского капитала в стране приближается к трем тысячам, за последние три года этот показатель вырос сразу в два раза.

Как рассказал узбекский дипломат в интервью «РИА Новости», в настоящее время Россия является «одним из ведущих инвесторов» в экономику Узбекистана.

В июле нынешнего года Минфин США включил Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Таджикистан в список государств, которые могут поставлять в Россию подсанкционные товары. При этом американский посол в Ташкенте Дэниэл Розенблюм позже говорил, что правительство Узбекистана «предельно ясно подтвердило», что они хотят соблюдать санкции, сообщало издание «Газетa.uz». Спецпосланник Европейского союза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан в свою очередь допустил введение ограничительных мер против узбекских компаний в случае, если они будут содействовать обходу санкций.

Александр Кислов