«Известия»: РФ обсуждает с Бахрейном и Кувейтом введение безвизового режима

Россия ведет переговоры с властями Бахрейна и Кувейта о введении безвизового режима, сообщили «Известия» в диппредставительствах РФ в этих государствах.

По информации посольства России в Кувейте, сейчас вопрос находится на стадии обсуждений, инициативу российской стороны о введении безвизового режима в данный момент активно изучают кувейтские власти. Там добавили, что в настоящий момент наблюдается рост транзитных поездок россиян через Кувейт. Сроки возможной отмены виз между государствами пока не озвучиваются.

В российском диппредставительстве в Бахрейне изданию рассказали, что над соглашением об отмене виз между странами сейчас активно работают «профильные ведомства» обоих государства. «Сейчас бахрейнская сторона изучает российский проект соответствующего межправительственного соглашения»,— добавили в посольстве.

В сентябре нынешнего года глава Минэкономики РФ Максим Решетников сообщил, что Россия предложила ввести взаимный безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии с целью привлечения обеспеченных туристов. Высокопоставленный чиновник также напомнил, что недавно заработали соглашения о групповых безвизовых поездках с Ираном и Китаем. При этом министр уточнил, что «не все еще работает идеально, требуются дополнительные усилия». Аналогичное соглашение власти хотят заключить с Индией.

Александр Кислов