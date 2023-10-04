61,5 процента составила годовая инфляция в Турции по итогам сентября, сообщил вчера турецкий Институт статистики. Показатель продолжил расти, хотя и медленнее, чем летом (в августе годовой прирост составил 58,9%, в июле — 47,8%), месяц к месяцу же рост замедлился до 4,75% против 9,1% в августе и 9,5% в июле. Самый высокий рост цен (более 90% год к году) отмечался в туристическом секторе, дорожали услуги в образовании и здравоохранении. ЦБ Турции продолжает ужесточать денежную политику: на заседании 21 сентября ставка была увеличена еще на 5 п. п., до 30%, однако процесс начался только в июне, до этого ставка последовательно снижалась до уровня в 8,5%, несмотря на резкий разгон инфляции.