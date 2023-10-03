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Коммерсантъ FM
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«Путь РПЛ»

Групповой этап. Пятый тур

Группа B. «Урал»—«Рубин» 2:0 (Егорычев, 40; Бикфалви, 56). «Локомотив»—«Ростов» 3:1 (Сулейманов, 34; Миранчук, 39; Глушенков, 59 — Осипенко,85. Незабитый пенальти: Миранчук 7).

Таблица группы B

И В Н П М О

1. «Локомотив» 5 3 0 2 7:4 10

2. «Урал» 5 3 0 2 5:4 8

3. «Ростов» 5 3 0 2 5:6 8

4. «Рубин» 5 1 0 4 3:6 4

Группа C. «Зенит»—«Балтика» 2:1 (Сергеев, 18; Кейрос, 64 — Бистрович, 24).

И В Н П М О

1. «Зенит» 5 4 0 1 8:5 11

2. «Балтика» 5 3 0 2 8:6 9

3. «Ахмат» 4 1 0 3 6:8 4

4. «Крылья Советов» 4 1 0 3 5:8 3

Матч «Крылья Советов»—«Ахмат» пройдет сегодня. «Локомотив» и «Зенит» вышли в play-off «пути РПЛ».

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

  • Газета «Коммерсантъ» №184 от 04.10.2023, стр. 12

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