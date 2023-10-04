Пользователям бывшего здания сберкасс указали на выход

Городские власти приступили к «освобождению незаконно занятых помещений» в здании бывшего особняка государственных сберкасс на набережной реки Фонтанки, 78. В основном там располагались творческие студии и мастерские. В Смольном сообщили, что большая часть площади была занята арендаторами неправомерно. При этом многие предприниматели добросовестно платили аренду, однако, как выяснилось, они заключили договоры с лицами, у которых нет никаких прав на этот объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочие начали вскрывать помещения и вывозить из них вещи пользователей

Фото: Комитета по контролю за имуществом СПб Рабочие начали вскрывать помещения и вывозить из них вещи пользователей

Фото: Комитета по контролю за имуществом СПб

На прошлой неделе градозащитники забили тревогу, что в историческом здании бывшего Сберегательного банка проходят подпольные рейвы с алкоголем и использованием бензиновых генераторов по причине отсутствия электричества, а до этого, посетовали активисты, особняк облюбовали мародеры, которые расхищали интерьеры. В начале этой недели туда пожаловали сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным ему Центром повышения эффективности использования госимущества (ЦПЭИГИ). Рабочие начали вскрывать помещения и вывозить из них вещи пользователей. «По окончании всех мероприятий двери в освобожденные помещения будут опечатаны, опломбированы, на них будут установлены навесные замки. Ключи от помещений будут переданы на хранение в районное жилищное агентство»,— сообщили в ККИ.

Нежилое здание со статусом регионального памятника находится в собственности Петербурга, однако с 2008 до 2016 года им владела компания «СВ-Консалт», которая должна была реконструировать его под гостиницу. Когда выяснилось, что работы не были выполнены, а особняк пришел в запустение, городские власти расторгли соглашение. По информации комитета имущественных отношений (КИО), после этого передача здания иному лицу для проведения ремонта не допускалась. В свою очередь, в КИИ указали, что объект отключен от сетей инженерного обеспечения, находится в ненадлежащем санитарном и техническом состоянии, а часть его имеет признаки аварийности.

В администрации Центрального района «Ъ-СПб» сообщили, что по действующим регламентам в состав мероприятий по содержанию объекта не входят работы по его капитальному ремонту. «Ремонт фасадов и кровель, а также помещений в зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам, не могут выполняться в рамках работ, необходимых для обеспечения содержания таких зданий»,— ответили в пресс-службе районной администрации.

При этом в последние годы помещения занимали в основном творческие организации: театральные и музыкальные студии, гончарная мастерская, ивент-агентство, фотоателье и многое другое. Объявления о сдаче в аренду размещались на популярных сайтах. Как рассказали «Ъ-СПб» отдельные съемщики, чей бизнес пострадал после мероприятий ККИ и ЦПЭИГИ, вместо стандартного договора аренды клиентам было предложено подписать «договор на обеспечение сохранности», в котором было указано, что помещение предоставляется на условиях «поддержания его состояния». Ремонт пользователи должны были провести за свой счет в обмен на относительно низкую арендную ставку плюс многих привлекло расположение локации в центре Петербурга, обещанный круглосуточный доступ в особняк и система постоплаты. После визита профильных структур Смольного данные сообщения, а также контакты арендодателя перестали быть доступны.

В комитете по контролю за имуществом пояснили, что на законных основаниях внутри находится только издательство детской книги «Детгиз», которое занимает 905 кв. м по договору безвозмездного пользования. Остальная часть здания содержится Жилищным агентством Центрального района. Памятник нуждается в противоаварийных работах и капремонте. Кроме того, в ККИ заявили, что на прошлой неделе было проведено дополнительное информирование пользователей объекта о необходимости добровольно покинуть «незаконно занятые помещения».

Как рассказала «Ъ-СПб» Нинэль Мищенко, недавно арендовавшая там пространство для своей театральной студии, визит сотрудников ЦПЭИГИ стал для многих неожиданностью. По ее словам, арендаторам не было предоставлено время, чтобы вывезти вещи. «Там начали ремонт делать. Здание бы ожило, люди бы работали. Мы сами только все установили, а утром второго октября мне сказали: приезжайте и забирайте все, иначе все вывезем на склад»,— сказала она.

Эксперты рынка недвижимости говорят, что здание, расположенное в зоне особо охраняемых объектов культурного наследия (ОКН), безусловно, имеет историческую и культурную значимость, что может привлечь внимание инвесторов. «Местоположение делает его потенциально привлекательным для адаптации под роскошный отель, ресторан или культурный центр,— рассуждает Сергей Дуванов, руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге.— Однако ряд ограничений, связанных с его статусом и возможными требованиями КГИОП, может затруднить процесс разработки и реализации проекта или даже совсем его застопорить».

Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, согласен, что объект потенциально можно переформатировать под гостиничную функцию. «С учетом аварийного состояния здания мы оцениваем объем инвестиций в создание отеля в 2,5–3 млрд рублей. Но при номерной емкости в 120 номеров это экономически невыгодно»,— предупреждает эксперт.

Андрей Кучеров, Александра Тен