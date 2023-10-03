В Красногвардейском районе появится спортивная площадка c памп-треком и рампой

Многофункциональную спортивную площадку построят в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга к 2025 году, сообщили «Ъ-СПб» в администрации района.

Площадка станет продолжением Бестужевского сада и будет переходить в сад Милосердия, в котором обустроят зону для отдыха. Благоустройство проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Бестужевском саду построят памп-трек для велосипедистов, рампу для скейтбордистов, поля для игры в баскетбол и волейбол. По периметру сада обустроят велосипедные и беговые дорожки.

В саду Милосердия по поручению губернатора Александра Беглова установят памятник работникам здравоохранения, которые проявили героизм в борьбе с распространением коронавируса. Здесь появятся лежаки и скамейки для отдыха, будут высажены кусты и деревья.

В пресс-службе отметили, что при проектировании нового общественного пространства были учтены мнения жителей. Всего прошли три встречи с проектировщиками, в ходе которых концепция менялась в зависимости от озвученных предложений.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте