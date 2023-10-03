Увольнение оштрафованного за дискредитацию армии педагога на Алтае признали законным

Алтайский краевой суд частично отменил решение Октябрьского районного суда Барнаула, который ранее признал незаконным увольнение преподавателя КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» Алексея Аргунова за прогул. Соответствующее апелляционное определение опубликовано в карточке дела. Педагога ранее штрафовали за дискредитацию российской армии, уволен он был за прогулы.

Согласно документу, преподаватель истории, философии и обществознания Алексей Аргунов был уволен решением руководства колледжа от 31 августа 2022 года за прогулы 30 и 31 августа. Педагог оспорил увольнение в Октябрьском райсуде, который 5 мая 2023 года частично удовлетворил иск. Тогда приказ Барнаульского базового медицинского колледжа о прекращении трудового договора был признан незаконным, учреждение обязали изменить формулировку на «увольнение по собственному желанию», а дату увольнения — на дату вынесения решения суда. Колледж должен был оплатить вынужденный прогул преподавателя с 1 сентября 2022 года по 5 мая 2023 года в размере 88,4 тыс. руб., а также перечислить ему еще 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Колледж направил жалобу в краевой суд. Его судебная коллегия пришла к выводу, что прогул 30 августа имел место. Отсутствие же преподавателя в колледже 31 августа, как признал краевой суд, прогулом считаться не может, поскольку господин Аргунов находился как раз в краевом суде в качестве фигуранта дела об административном правонарушении.

Ранее он подавал жалобу на решение Ленинского райсуда, который в июле того же года оштрафовал педагога на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), которая выразилась в лайках к ряду постов в соцсетях.

Рассмотрев жалобу колледжа, краевой суд отменил решение Октябрьского райсуда в части признания незаконным приказа учреждения об увольнении господина Аргунова и выплаты ему 88,4 тыс. руб. Компенсацию за нанесенный моральный ущерб он снизил до 10 тыс. руб.

Как сообщил «Ъ» Алексей Аргунов, он намерен подавать кассационную жалобу на решение краевого суда по делу об увольнении из колледжа.

Почему КС отказался рассматривать жалобы на статью КоАП об ответственности за критику военных — в материале «Ъ».

Валерий Лавский, Новосибирск