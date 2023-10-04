Шейх, CAS и шах

Шейх Ахмад аль-Фахад ас-Сабах, долго являвшийся одной из самых заметных фигур в мировом спортивном движении, но потерявший свои посты после коррупционного скандала в Международной федерации футбола (FIFA), а также его младший брат Талал Фахад аль-Ахмад ас-Сабах вступили борьбу с лишившим их престижных постов Международным олимпийским комитетом (МОК). Кувейтские функционеры опротестовали в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение МОК аннулировать результаты летних выборов президента Олимпийского совета Азии (OCA). Пост достался Талалу Фахаду аль-Ахмаду ас-Сабаху, но МОК отменил итоги голосования, сославшись на манипуляции со стороны старшего брата победителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шейх Ахмад аль-Фахад ас-Сабах

Фото: Denis Balibouse / Reuters Шейх Ахмад аль-Фахад ас-Сабах

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал исковые заявления от шейхов Ахмада аль-Фахада ас-Сабаха и Талала Фахада аль-Ахмада ас-Сабаха. В них они требуют отменить решение Международного олимпийского комитета об аннулировании результатов июльских выборов президента Олимпийского совета Азии. Их выиграл младший из двух братьев, однако был тут же лишен своего поста после чрезвычайного заседания исполкома МОК. В данный момент его занимает представитель Индии Рандхир Сингх, до этого имевший статус временно исполняющего президентские обязанности.

Конфликт между двумя кувейтскими шейхами и головной спортивной структурой — чрезвычайно заметное событие из-за веса истцов. Точнее, одного из них. Ахмад аль-Фахад ас-Сабах долго выглядел даже не тяжеловесом среди спортивных функционеров, а настоящим супертяжеловесом. OCA был основан в 1982 году его отцом Фахадом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом. Сыну организация, курирующая спорт в азиатском регионе, досталась фактически в наследство. Он принял ее после гибели основателя во время иракского вторжения в Кувейт в 1990 году.

После этого Ахмад аль-Фахад ас-Сабах постепенно наращивал авторитет в международном спортивном сообществе, попадая в руководящие органы различных структур и фондов. Он стал членом МОК, вице-президентом Международной федерации гандбола (IHF), избрался в состав исполкома Международной федерации футбола, даже возглавил Ассоциацию национальных олимпийских комитетов, чрезвычайно значимый элемент олимпийского ландшафта. Его влияние в конце концов настолько выросло, что эксперты уверенно говорили о том, что нынешнему президенту МОК Томасу Баху ни за что не удалось бы впервые получить пост десять лет назад без поддержки кувейтца. Более того, некоторое время считалось, что именно Ахмад аль-Фахад ас-Сабах — основной кандидат в преемники господина Баха или, может быть, основной его конкурент.

Господина ас-Сабаха подвела его футбольная деятельность. В 2015 году FIFA потряс грандиозный коррупционный кризис, выкинувший из нее множество высокопоставленных чиновников. Одной из его жертв стал и Ахмад аль-Фахад ас-Сабах. Показания против него дал в США член комитета федерации по аудиту Ричард Лай, утверждавший, что получил от OCA взятки на общую сумму $950 тыс. Позже к этому добавились проблемы со швейцарским правосудием, обвинившим кувейтца в подлоге.

Сохранив высокое положение в родной стране с постами вице-премьера и министра обороны Кувейта, Ахмад аль-Фахад ас-Сабах был вынужден добровольно расстаться с членством в МОК, надеясь вернуть его после восстановления репутации. С OCA господин ас-Сабах поступил хитрее. «Фамильный актив», руководство которым он оставил в 2021 году, Ахмад аль-Фахад ас-Сабах решил передать младшему брату, который на выборах, проходивших в Бангкоке, победил соотечественника Хусейна аль-Мусаллама.

Между тем МОК оказался явно недоволен их итогом. Его комитет по этике сразу инициировал расследование по мотивам выборов, выяснив, что во время заседания Генеральной ассамблеи в Бангкоке находился и Ахмад аль-Фахад ас-Сабах. По версии комитета, он мог, по сути, манипулировать выборами из своего гостиничного номера, принимая в нем делегатов. МОК охарактеризовал такие действия как «недопустимое вмешательство», а его генеральный директор Кристоф де Кеппер разослал в различные национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации письмо с уведомлением о том, что временное отстранение ас-Сабаха-старшего превратится в полноценную трехлетнюю дисквалификацию с потерей «всех прав и прерогатив». Insidethegames утверждает, что в документе даже содержится предупреждение для членов МОК «воздерживаться от каких-либо контактов с шейхом Ахмадом ас-Сабахом», притом что, если верить целому ряду источников, включая The New York Times, и после футбольного кризиса тот, уже не обладая формальными должностями, все равно продолжал играть важную роль в спортивной политике.

Алексей Доспехов