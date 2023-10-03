В семи районах Петербурге установили 11 автобусных остановок

На 18 автобусных маршрутах в семи районах Санкт-Петербурга установили 11 остановочных пунктов, сообщили 3 октября в пресс-службе Смольного.

Остановки появились в Выборгском, Красносельском, Невском, Калининском, Колпинском, Пушкинском и Курортном районах.

Также по просьбам жителей Красносельского района был изменен график работы автобусного маршрута № 145 («Кировский завод» — «Октябрьская ул.»).

Теперь на маршруте по выходным автобусы будут работать на час дольше, а по будням — начинать на 20 минут раньше.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Колпино изменятся маршруты 17 автобусов из-за ремонта старинной плотины.

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