В Колпино изменятся маршруты 17 автобусов из-за ремонта старинной плотины

В Колпино на юго-западе Санкт-Петербурга начинают ремонтировать Плотину №1, в результате чего движение транспорта по бульвару Свободы будет ограничено, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Противоаварийные работы на плотине будут вестись с 28 сентября до 30 декабря. На это время будет закрыто движение по бульвару Свободы на участке от бульвара Победы до Соборной улицы. Это повлечет изменение 17 автобусных маршрутов: № 192, 325, 327, 328, 332, 335А, 336, 337, 337А, 366, 367, 368, 369, 386, 390, 392 и 475. Кроме того, временно появятся три новые остановки: на Соборной улице у набережной Комсомольского канала, Красной улице у набережной Комсомольского канала и на улице Ремизова. Более подробно об изменениях — на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

В комитете по природопользованию Петербурга уточняют, что плотина была построена в 1722 году для работы пильных мельниц князя Александра Меншикова и с тех пор неоднократно реконструировалась. Сейчас плотина поддерживает уровень воды в Ижорском водохранилище и обеспечивает экологическую безопасность реки Ижоры, а также объектов на территории Ижорского завода.

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