Активам разрешили разморозиться

В Евросоюзе впервые выдали подсанкционным юрлицам лицензию на разморозку активов, речь идет о двух российских банках. Правда, ограничения против них ввела не Европа, а США, заявили в юридической фирме Delcredere. Каким именно кредитным организациям удалось добиться «зеленого света» от Бельгийского казначейства, не уточняется. Однако, как полагают юристы, полученная лицензия еще не означает, что компаниям удастся получить средства или бумаги от Euroclear. Сложности могут возникнуть и со стороны контрагентов. Вполне вероятно, что они не захотят совершать операции, в которых участвуют фигуранты «черных списков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Каковы теперь перспективы банков, которым выдали лицензию? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с партнером BGP Litigation Сергеем Гландиным:

«Процедура едина для всех, и чтобы получить разблокировку своих или клиентских активов, нужно просто не находиться под европейскими санкциями и все. Любые другие ограничения — американские, британские — для евробюрократов никакой роли не играют.

Кроме того, есть еще парочка других условий, которым нужно соответствовать. В частности, заявление о разблокировке нужно было подать до 7 января 2023-го, надо было иметь какой-то открытый брокерский счет в ином профессиональном участнике финансового рынка где-то в Евросоюзе или в Швейцарии и гаранта. Но это уже детали.

Кроме того, Euroclear на своем сайте размещал разъяснения, полученные от общения со своим бельгийским регулятором, где было сказано, что если активы в валюте, например, долларах США, или если учитываются санкции какой-либо иной страны, то по этой полученной специальной бельгийской лицензии можно будет переставить только те бумаги, которые заведены не через каких-то подсанкционных лиц.

Если же активы заводились через таковых в долларах или фунтах стерлингов, то нужно получить соответствующую лицензию, например, в британском OFSI или в американском OFAC.

Тут, конечно, с исполнением уже начинаются сложности. Но лицензия все-таки — это альфа и омега, если она получена, то остальное уже дело техники и можно, например, переставить какие-то активы внутри Европы и параллельно сходить за британской, американской лицензиями, дождаться их и уже по ним разобраться с оставшимися счетами».

Не исключено, что лицензию на разморозку активов получили юрлица — клиенты банков, попавших под ограничения. В любом случае, фактически получить заблокированные средства или бумаги либо управлять ими будет непросто.

Но варианты существуют, отметил директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк:

«С одной стороны, новость, безусловно, позитивная, но предположу все-таки, что это неподсанкционные лица. То есть, возможно, сами компании под санкциями, но разблокировка, видимо, касается активов их клиентов.

Мы видим, что порядка года, может быть, чуть меньше, требуется на то, чтобы доказать свою правоту и активы разблокировать. Видимо, дальше таких кейсов будет больше.

То есть заявки тех, кто подавались на разблокировку, помаленьку начинают рассматривать и, с некоторой долей вероятности, их одобрять.

Вместе с тем, если даже активы разблокируют, то это не значит, что они окажутся в России. Но предположу, что это все-таки не самая большая проблема, потому что их все равно за какую-то цену продать можно.

Видимо, чем цена ниже, тем больше будет покупателей, а раз так, с ними можно будет вести речь о каких-то, условно, взаиморасчетах. То есть, например, о том, что эти активы оказываются в банке этой компании в дружественной стране. И если даже не напрямую в Россию они потом пойдут, то транзитом. Такие варианты есть. Да и, прямо скажем, все-таки далеко не всем компаниям деньги требуются здесь».

Тем временем «Сбер» решил добиваться компенсаций от европейских депозитариев в России. Кредитная организация подала иск в Арбитражный суд на сумму почти 666 млн руб. Прежде в инстанцию обращались, в частности, Россельхозбанк и Росбанк.

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Иван Хорушевский, Андрей Загорский