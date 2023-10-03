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Коммерсантъ FM
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Германия разместит в Литве бригаду из 4 тыс. военных

Германия планирует направить в Литву бригаду из 4 тыс. военных, сообщил глава германского Минобороны Борис Писториус. Он отметил, что ФРГ впервые разместит целую бригаду военных за границей.

По словам министра, создать формирование планируется в конце 2024 года. «К концу ноября или началу декабря у нас будет "дорожная карта", и тогда мы будем точнее знать, как двигаться дальше»,— рассказал господин Писториус порталу ERR (цитата по «Интерфаксу»).

Как он уточнил, потребуются казармы, склады, полигоны, а также гражданская инфраструктура для семей солдат. Еще одним из пунктов создания бригады является привлечение в Литву добровольцев, но эта тему обсуждать рано, добавил глава Минобороны ФРГ.

Борис Писториус также сообщил, что правительство Германии рассматривает вопрос о начале производства боеприпасов в Эстонии. «Нужно посмотреть, в какой области можно было бы больше кооперации и промышленного производства в Эстонии, но это в первую очередь вопрос не к правительству Германии, а к немецкой оборонной промышленности, которая находится в частной, а не в государственной собственности»,— уточнил он.

Власти ФРГ летом отказались от идеи законодательно закрепить обязательство тратить на военные нужды 2% от своего ВВП в год. Выйти на этот показатель члены НАТО обязались много лет назад, но выполняют это требование лишь семь стран из 31.

Подробности — в материале «Ъ» «Германия прениже всего».

Лаура Кеффер

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