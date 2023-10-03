СМИ: в Геленджике продают дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

В Геленджике продают двухэтажный дом площадью 1,2 тыс. кв. м за 150 млн руб. Информация размещена на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.

Издание «Аргументы Недели» утверждает, что база отдыха принадлежала бывшему главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и даже якобы использовалась для реабилитации наемников. По указанным в объявлении телефонам «Ъ-Кубань» не ответили.

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Дом расположен на участке 4 га. На территории есть пять спальных домов по 30-40 кв. м каждый, зимний жилой дом с сауной, бассейном и кухней (400 кв. м), жилой гостевой дом (150 кв. м), спа-комплекс с сауной и бассейном (250 кв. м), два открытых бассейна, вертолетная площадка, причал и другие постройки.

Вокруг дома есть несколько участков леса, взятых в аренду у лесфонда на 49 лет. Подъездная дорога в аренде на такой же срок.

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. Через несколько часов после авиакатастрофы Росавиация сообщила, что в числе пассажиров был Евгений Пригожин. 27 августа СКР сообщил, что, по результатам молекулярно-генетической экспертизы, господин Пригожин погиб. Он был похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга 29 августа 2023 года в «закрытом формате».

Вячеслав Рыжков