Red Wings получила постоянный допуск на полеты из Челябинска в Узбекистан

Авиакомпании Red Wings и «Уральские авиалинии» получили постоянный допуск на полеты из Челябинска в Самарканд (Узбекистан). Информация об этом опубликована в приказе Росавиации.

«Внесение изменений в условия ранее выданного допуска перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Внести изменения в постоянный допуск, убрав срок его действия», — говорится в приказе.

Документом также определена частота рейсов из Челябинска в столицу Узбекистана на зиму 2023/2024 годов. Борты Red Wings будут летать туда четыре раза в неделю, «Уральских авиалиний» — три раза.

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