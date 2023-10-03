В Госдуму внесен проект о прогрессивной шкале налогообложения для физлиц

Законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц внесен в Госдуму. Об это сообщил один из авторов законопроекта депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Документом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить налоговую ставку от 0% до 35% в зависимости от величины дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, который господин Нилов опубликовал в своем Telegram-канале, при доходе менее или равном 360 тыс. руб. за налоговый период ставка остается 0%. При доходах от 360 тыс. до 5 млн руб. устанавливается ставка 13%. Для дохода от 5 млн до 10 млн руб. предусмотрена ставка в размере 603,2 тыс. руб. и 15% от суммы, превышающей 5 млн руб.

При доходе от 10млн до 50 млн руб. будет взиматься налог в размере 1 млн 353,2 тыс. руб., а также 25% от суммы, превышающей 10 млн руб. Доход от 50 млн до 100 млн руб. будет облагаться налогом в 11 млн 353,2 тыс. руб. и 30% суммы, превышающей 50 млн руб. Если доход физлица составит более 100 млн руб., предполагается ставка 26,3532 млн руб. и 35% с суммы, превышающей 100 млн руб.

«В условиях дефицита бюджета любые новые инициативы, безусловно необходимые на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направленные на укрепление мер социальной поддержки граждан, требуют адекватных источников финансирования. Один из оптимальных вариантов решения — введение прогрессивной шкалы налогообложения»,— прокомментировал инициативу Ярослав Нилов.

По словам господина Нилова, такая мера позволит не только увеличить налоговые поступления в федеральный бюджет, но и смягчить проблему социального неравенства и повысить доходы мало- и среднеобеспеченных граждан.

Сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога со ставкой 13%. Она была введена 1 января 2001 года. До этого в стране действовала прогрессивная шкала — от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год. В 2021 году в стране ввели новую ставку — 15% для доходов граждан в части превышения ими 5 млн рублей в год. Минфин говорил об отсутствии планов менять шкалу НДФЛ в ближайшие годы.

Милена Костерева