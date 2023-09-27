Реконструкция требует площади

В Саратове решается судьба зданий возле Привокзальной площади. Очередные сроки окончания реконструкции этой территории, которую планировали завершить еще в 2021 году, но так и не начали, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал в минувшем августе. При этом политик отметил необходимость сноса ряда прилегающих строений и рынка. Жильцы единственного среди них многоквартирного дома написали письмо руководителям федеральных структур и лично президенту с просьбой не сносить МКД, который относится к выявленным объектам культурного наследия (ОКН). Между тем суд уже назначил первое заседание по иску мэрии об отмене особого статуса. Представители власти уверяют, что в публичную плоскость спор переводят владельцы коммерческих помещений. Юристы предполагают, что чиновники могут попробовать признать планируемые к сносу дома аварийными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти объясняют снос домов у площади нехваткой парковок

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Власти объясняют снос домов у площади нехваткой парковок

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Саратовский областной суд назначил на 9 октября первое заседание по иску администрации Кировского района города к комитету культурного наследия и министерству культуры региона. Муниципалитет требует отменить решение о признании многоквартирного дома по адресу: Аткарская, 31 выявленным объектом культурного наследия. В минувшем августе чиновники анонсировали снос этого и ряда других домов в рамках проекта реконструкции привокзальной площади — на месте строений власти обещают обустроить парковку, на нехватку которых не раз указывали жители областного центра.

О реконструкции здания железнодорожного вокзала и прилегающих территорий областные власти заговорили почти десять лет назад. В 2016 году вариант планировки предложил институт «Саратовгражданпроект» — в соответствии с ней парковку предлагалось разместить на месте общежития РЖД и расположенного за ним сгоревшего комбината питания. В феврале 2018 года Валерий Радаев, будучи губернатором, анонсировал ввод обновленного вокзала и парковки в эксплуатацию в 2021 году, а глава Приволжской железной дороги Сергей Альмеев назвал выделенную на работы сумму: 1,36 млрд руб. С тех пор о финансировании проекта публично не говорилось. Общежитие ПривЖД передали городу под снос и расселение осенью 2020 года, однако оно стоит до сих пор.

В августе о проекте в ходе визита в регион вспомнил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Тогда в его Telegram-канале появилась информация о сносе упомянутого общежития, а также рынка «Локомотив» и дома на Аткарской, 31. Политик назвал срок ввода реконструированного вокзала в эксплуатацию — 2025 год.

Узнав о планах властей, жители многоквартирного дома, а также владельцы и арендаторы коммерческих помещений написали письмо против сноса жилья и рынка «Локомотив». Адресатами указаны президент Владимир Путин, генеральный прокурор Игорь Краснов, а также председатель СКР Александр Бастрыкин. Как рассказал „Ъ“ директор «Локомотива» Александр Кузнецов, под документом уже подписались порядка 300 человек, среди которых около 80 собственников жилья в пятиэтажном доме.

Граждане отмечают, что проект реконструкции вокзала и площади подразумевает снос более 11 тыс. кв. метров жилых и нежилых помещений, среди которых 150 квартир, включая расположенные в доме на Аткарской, 31. «Вместо того, чтобы расселять действительно ветхие и аварийные дома, где люди в ужасных условиях ждут очереди на расселение годами, планируются к сносу дома, которые будут пригодны для проживания еще как минимум 40–50 лет»,— отмечают авторы письма. Горожане предполагают, что за инициативой стоит намерение возвести на месте снесенных зданий «отели, бизнес- и торговоразвлекательные центры, принадлежащие вполне определенным лицам, тесно связанным с властью». В документе происходящее называется «аферой и очередным переделом бизнеса и сфер влияния». Именно поэтому, как объяснил „Ъ“ один и подписантов, директор рынка «Локомотив» Александр Кузнецов, среди адресатов есть главы силовых ведомств. По словам предпринимателя, трата бюджетных средств на снос неаварийного дома также вызывает вопросы. В соответствии с текущими планами властей площадь освобождаемой под парковку земли составляет 22 тыс. кв. метров. Собеседник «Ъ» назвал эту цифру «как минимум странной».

Дом 1931 года постройки включили в список выявленных ОКН в 2001 году, но памятником здание так и не признали. Здание является примером конструктивизма. Одна из особенностей стиля — переменная этажность, типизированная структура квартир-ячеек. Мэрия начала оспаривать охранный статус в суде.

По словам господина Кузнецова, собственники жилья в доме на Аткарской, 31 уже числятся заинтересованными лицами в административном споре об отмене признания здания ­памятником.

«Признание дома аварийным всегда упирается в экспертизу. Но как показывает практика, эксперты очень «гибко» подходят к данному вопросу. Скорее всего, я думаю, эксперт поймет «откуда ветер дует» и, вероятно, выдаст заключение об аварийности дома»,— рассказал «Ъ» руководитель юридического бюро «Аргументъ» Андрей Ларин.

После того как об обращении жителей сообщили средства массовой информации, представители власти начали высказываться о необходимости реконструкции площади. Так, губернатор Роман Бусаргин отметил, что территория возле вокзала «могла бы стать отличным местом для прогулок жителей микрорайона». Ответственность за выход дискуссии в публичную плоскость глава региона возложил на владельцев коммерческих объектов, а торговые точки назвал «отголосками 90х». «Есть и те, кто руководствуется исключительно личной выгодой, пытаясь выжать максимум из города. Все это, как правило, преподносится «благими» поступками, однако на деле все выглядит иначе. Когда их принуждают соблюдать законы, они строят из себя жертву и кричат об этом во всеуслышание, только выдавая свои корыстные мотивы. Перед законом все равны, не стоит забывать об этом»,— поделился глава региона и пообещал, что владельцы квартир получат компенсации по рыночной стоимости. Возмещение убытков губернатор пообещал и предприни­мателям.

Господина Бусаргина поддержали председатель Общественной палаты области Борис Шинчук и депутаты областной думы от «Единой России» Алексей Антонов и Александр Бурмак. «Говоря о бизнесе, представители которого ведут нечестную игру, заказывают публикации в СМИ и вводят в заблуждение жителей, хочется призвать их одуматься и прекратить подобные действия в угоду своему карману. Этот номер не пройдет»,— отметил господин Бурмак.

Глава городской администрации Лада Мокроусова рассказала, что курировать расселение будет специально созданная рабочая ­группа.

Опрошенные «Ъ» владельцы квартир и предприниматели рассказали, что представители власти непосредственный диалог пока не инициировали. Одна из собеседниц напомнила, что официальная стоимость квадратного метра жилья в областном центре составляет порядка 70 тыс. руб. за квадратный метр: приобрести жилье в центре за такие деньги невозможно. Собеседники вспоминали опыт расселения частного сектора на Славянской площади: тогда подряд на определение стоимости жилья получила челябинская фирма, которая оценила жилье значительно ниже рынка. Владельцам пришлось доказывать право на адекватную компенсацию в суде.

«Для расселения власти удобнее всего признать дом аварийным — порядок предоставления в этом случае жилья собственникам дома хорошо известен, привычен и обкатан. А значит, и сроки этого мероприятия будут не такие, как при реновации»,— считает Андрей Ларин.

Никита Маркелов