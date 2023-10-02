Власти Чечни: памятник морпехам разрушен из-за катаклизма или дикого животного

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что памятник бойцам морской пехоты Северного флота РФ, погибшим в 1999 году, мог быть разрушен из-за природного катаклизма или «действий дикого животного». По словам чиновника, расположенный в горах монумент планируется в ближайшее время восстановить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник бойцам морской пехоты Северного флота РФ, погибшим в 1999 году, в Чечне

Фото: Телеграм-канал Ахмеда Дудаева Памятник бойцам морской пехоты Северного флота РФ, погибшим в 1999 году, в Чечне

Фото: Телеграм-канал Ахмеда Дудаева

«Объект разбит вследствие природного катаклизма, либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье. То есть ни о какой "войне с памятниками" речи и близко нет»,— написал господин Дудаев в своем Telegram-канале, уточнив, что версия о «человеческом факторе» разрушения памятника проверялась, но подтверждений ей не нашлось.

По словам министра, работы по восстановлению памятника уже запланированы, также будет проведено благоустройство территории рядом с монументом. На эти цели уже выделено финансирование из бюджета республики, добавил Ахмед Дудаев. Сроки восстановления памятника он не озвучил.

О разрушении монумента в память о 13 погибших морпехах Северного флота стало известно накануне, 1 октября. Информацию распространила востоковед Лана Бадван.

Александр Кислов