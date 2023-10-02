«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Ряд компаний начал процесс редомициляции бизнеса обратно в Россию. В частности, HeadHunter объявила о том, что их обыкновенные акции зарегистрированы, они переезжают в Калининградскую область — свободную экономическую зону. По этому же пути пошли и другие. Что делать инвесторам? Какие акции могут вызвать интерес и принести прибыль? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с директором по инвестициям, партнером компании CB Partnership Иваном Сергеевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: С вашей точки зрения, что интересного сейчас есть на российском рынке ценных бумаг? Можно назвать какие-то компании и конкретные кейсы?

Иван Сергеев: Одна из интересных и актуальных идей, которая сейчас остается на рынке, — это покупка АДР и ГДР компаний, которые ведут бизнес в России, но имеют иностранную прописку. Когда материнская компания находится за рубежом, то акционеры не могут получать дивиденды. Существуют определенные ограничения, которые были введены со стороны Центрального банка и правительства на вывод дивидендов из России. Поэтому мы сейчас видим так называемый процесс редомициляции бизнеса обратно в РФ.

Самый горячий кейс — это компания HeadHunter. Сегодня появилась конкретика, потому что были сомнения, что она может переехать в другую юрисдикцию, как это сделали Globaltrans или «Полиметалл». Первая заявила о редомициляции в ОАЭ, другая — в Казахстан. Я бы выделил еще «Тинькофф». С точки зрения наиболее вероятных переездов нужно в первую очередь смотреть, где компания ведет свою экономическую деятельность. Если 100% бизнеса сосредоточено внутри России, то логично, что и переезжать она будет сюда.

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