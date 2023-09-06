Британская художница отсудила у тамбовского предпринимателя 90 тыс. рублей за нарушение авторских прав

Тамбовский райсуд Тамбовской области удовлетворил иск британской художницы Жозефины Уолл о взыскании 90 тыс. руб. компенсации за нарушение авторских прав с местного предпринимателя Андрея Молодцова. Информация об этом была опубликована в картотеке дел суда.

Согласно материалам дела, в период с 15 сентября по 21 ноября 2022 года на маркетплейсах Ozon и Wildberries художницей были обнаружены алмазные мозаики с изображением ее картин «Прелюдия к поцелую», «Эрос и Психея», «Сердцем и душой», «Моя Леди Единорог». Продавцом выступил господин Молодцов. Госпожа Уолл направила предпринимателю досудебные претензии к использованию изображений без ее разрешения. На одну из них, от 5 апреля 2023 года, продавец мозаик ответил. Он заявил, что приобрел «спорные товары» у производителя, который имеет соответствующую лицензию, — чувашского ООО «Павогэларигрупп».

«“Павогэларигрупп” действительно является лицензиатом и правомерно использует изображения истца на ряде производимой продукции. Вместе с тем, товары, продаваемые ответчиком, не имеют никакого отношения к ООО, на самих товарах также отсутствует указание на производителя. Кроме того, лицензия “Павогэларигрупп” действует на ограниченный ассортимент товаров, к числу которых алмазные мозаики не относятся»,— поясняется в решении суда.

Также уточняется, что на упаковке товаров, которые истец купил у ответчика в качестве доказательства нарушения прав, нет обязательной информации об импортере, производителе, дате производства, адресе для направления претензий, «что еще раз подтверждает контрафактность такой продукции, о чем ответчик знал или должен был знать на момент ее закупки».

«Каких-либо доказательств, опровергающих заявленные исковые требования, на момент рассмотрения иска в материалах дела не имелось»,— пояснили в объединенной пресс-службе судов региона.

В сумме господин Молодцов допустил девять нарушений законодательства, за каждое из которых суд обязал его выплатить художнице компенсацию в размере 10 тыс. руб. Решение было принято судьей Ириной Обуховой заочно в связи с отсутствием истца и ответчика на заседании.

По данным Rusprofile.ru, Андрей Молодцов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в поселке Строитель Тамбовской области в 2021 году. Его основным видом деятельности является розничная торговля по почте или через интернет. В начале этого года ростовское ООО «Рыжий кот» взыскало с господина Молодцова 50 тыс. руб. за нарушение авторских прав при использовании «художественно-графического изображения с рабочим названием “Совы”».

Алина Морозова

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