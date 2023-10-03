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«Шоколадница» поторгует зерновым

Группа компаний расширяет каналы дистрибуции обжаренного кофе

Снижение мировых цен на кофе вследствие высокого урожая заставляет российских дистрибуторов задуматься о расширении поставок этого продукта. Так, ГК «Шоколадница», развивающая несколько сетей кофеен, решила увеличить каналы продаж обжаренных зерен не только на рынке общепита, но и в розничных сетях. Для этого компания создала новый бренд «Фабрика кофе». Продажи этого продукта в ритейле показывают низкую маржинальность, а для поддержания оптимальной рентабельности в оптовых поставках необходимы серьезные производственные мощности, предупреждают эксперты.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

ООО «Кофе Хаус», входящее в ГК «Шоколадница» (сети «Шоколадница», «Кофе Хауз», «Ваби Саби») Александра Колобова, 21 сентября подало заявку на регистрацию товарного знака «Фабрика кофе бери, вари и пей», обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». В ГК «Шоколадница» и господин Колобов не ответили на запрос “Ъ”.

Два источника “Ъ”, близких к компании, пояснили, что под новым брендом планируется выпускать зерновой кофе, который сейчас продается под маркой «Шоколадница» в кофейнях сети и поставляется другим операторам общепита. Один из собеседников “Ъ” объясняет необходимость ребрендинга запланированным увеличением не только поставок в другие сети кофеен, но и в розничные магазины.

ООО «Кофе Хаус» управляет одноименными кофейнями. По данным СПАРК, в 2022 году выручка компании выросла на 64%, до 1,8 млрд руб., чистая прибыль — на 72%, до 76 млн руб. По собственным данным, компания импортирует кофе из Мексики, Колумбии, Бразилии и Эфиопии и обжаривает в цеху, мощность которого составляет 120 тонн продукции в месяц.

Ребрендинг позволит расширить каналы продаж, считает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Для этого, по его словам, необходимо отвязаться от ассоциации с кофейнями «Шоколадница» и не запутывать потребителя словом «Шоколад» в кофейном бренде. Для сторонних заказчиков необходимо более нейтральное название, соглашается эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Основатель сети One Price Coffee Сергей Румянцев считает, что бренд «Шоколадница» уже устарел и тяжело продать кофе под этой маркой вновь открывающимся кофейням, которые являются основными заказчиками. Для поддержания на приемлемом уровне рентабельности обжарки кофе необходимо обеспечивать значительный объем закупок и иметь серьезные производственные мощности, предупреждает госпожа Рождественская.

Сейчас для импортеров кофе складывается благоприятная ситуация на мировых рынках. По прогнозам Минсельхоза США, в сельскохозяйственном сезоне 2023–2024 годов производство кофе в целом по миру увеличится на 2,5%, до 174,3 млн мешков, из-за роста на 6,9% урожая арабики. В Бразилии, как ожидает министерство, сбор вырастет на 14,5% год к году, до 67,9 млн мешков. На этом фоне снижаются и биржевые цены на кофе. По данным IFC Market, 2 октября цена сорта арабика составляла $150 за 100 фунтов (45,35 кг), что на 28% ниже год к году. В целом с начала 2023 года фьючерсы на кофе снизились на 18–19% год к году.

Низкая себестоимость производства кофе позволяет отраслевым компаниям предлагать потребителям конкурентные цены, отмечает Рамаз Чантурия. В том числе из-за широкого ассортимента кофе в ритейле сейчас, по словам Сергея Румянцева, рентабельность продаж продукции в розничных сетях показывает низкую маржинальность.

К тому же сейчас продажи натурального кофе в российских магазинах сокращаются. По данным NielsenIQ, в июне 2022 года — мае 2023 года в натуральном выражении они снизились на 19% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, но в деньгах выросли на 1,9%. Покупатели кофе стали переориентироваться на заказы этого товара в интернете. Так, по подсчетам NielsenIQ, с марта 2022 года по февраль 2023 года в сегменте зернового кофе 24,1% продаж в денежном выражении приходится на электронную коммерцию. В частности, более высоким спросом в онлайн-сегменте пользуются большие упаковки, вследствие чего самыми популярными стали зерна весом в 1 кг, указывают в компании.

Дарья Андрианова

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