Рост ВРП на Кубани по итогам восьми месяцев составил 103%

С января по август текущего года в Краснодарском крае рост внутреннего регионального продукта составил 103%. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам первого вице-губернатора Кубани Игоря Галась, показатель в 103% больше аналогичных прошлогодних значений. Вице-губернатор уточнил, что небольшая динамика отмечается в оптовой торговле, где товарооборот вырос почти на 19%. Также, по словам вице-губернатора, ростом в 108,6% отличилась сфера строительства. Этого удалось добиться за счет создания дорог и портовых сооружений. В транспортном комплексе на 107,4% вырос объем услуг.

В крае вырос также индекс промышленного производства – на 108,4%, что выше аналогичных прошлогодних показателей (101,5% в 2022 году). В основном рост показали импортозамещающие отрасли: производства кожи и изделий из нее, лекарств и медицинских материалов, текстильных изделий, а также мебели, электрооборудования, готовых металлических изделий, химических и пищевых продуктов.

В розничной торговле в крае оборот вырос до 106,4%. Рост платных услуг населению увеличился до 102,8%.

Игорь Галась сообщил также, что рост экономики отразился и на уровне жизни кубанцев. Реальная зарплата в регионе выросла на 8,6% – сейчас она превышает 53,3 тыс. руб. Больше средств стал получать и бюджет региона – за восемь месяцев в краевую казну поступило 317 млрд руб. собственных доходов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы краевого бюджета выросли на 121,7%. В основном кубанская казна пополняется за счет хозяйствующих субъектов транспортной отрасли, финансовой и потребительской сферы. Положительную динамику обеспечили также налоговые поступления.

Вячеслав Рыжков

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