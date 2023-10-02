Пермские бизнесмены ликвидируют свою фармкомпанию

Пермские предприниматели Андрей Годовалов и Николай Шаврин приняли решение о ликвидации своей компании «Годовалов», которая занимается фармацевтической логистикой. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующее заявление было направлено в налоговую 29 сентября. Ожидается, что документы, подтверждающие ликвидацию юрлица, будут готовы 9 октября.

ООО «Годовалов» было учреждено господами Годоваловым и Шавриным в Москве в 2006 году. По информации на сайте компании, сегодня она работает более чем в 37 регионах РФ и владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Шолохово (Московская область), Кирове, Тюмени и Новосибирске. Выручка ООО «Годовалов» за 2022 год составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 198,9 млн руб.

В начале сентября столичный производитель БАДов ООО «Курортмедсервис» подал заявление о банкротстве ООО «Годовалов». Однако арбитражный суд отказал в принятии заявления общества до окончания другого судебного спора между компаниями. Позже о намерении обратиться в арбитражный суд с требованием признать ООО «Годовалов» банкротом объявил Сбербанк, одна пока заявление банка в суд не поступало.