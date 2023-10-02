Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие полотна будут представлены в рамках аукционов, а также об их значении для российского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Портрет молодой крестьянки» Зинаиды Серебряковой. Фото: Предоставлено пресс-службой ARTinvestment «Крестьянская девушка» Абрама Архипова. Фото: Предоставлено пресс-службой ARTinvestment Фото: Предоставлено пресс-службой ARTinvestment Следующая фотография 1 / 3 «Портрет молодой крестьянки» Зинаиды Серебряковой. Фото: Предоставлено пресс-службой ARTinvestment «Крестьянская девушка» Абрама Архипова. Фото: Предоставлено пресс-службой ARTinvestment Фото: Предоставлено пресс-службой ARTinvestment

Я знаю о портале ARTinvestment с момента его основания — с 2008 года. При этом сайте об инвестициях в искусство, помимо базы международных и отечественных аукционных цен на русские произведения, которой я, кстати, иногда пользуюсь, заработал форум. Для коллекционеров и интересующихся. Какие же там были в свое время битвы умов и войны интеллектов!

А потом, в 2013-м возник и свой аукционный дом с еженедельными интернет-торгами, и в этом они также были первопроходцами. И вот сейчас тройной юбилей: 10 лет, 500 аукционов и 15 лет порталу. На 500-х торгах, которые стартуют на этой неделе и завершатся 6 октября, выставляется коллекция, оцениваемая в 1 млрд руб. Топ-лоты — первые имена: Исаак Левитан, Василий Поленов, Константин Коровин, Николай Фешин, Зинаида Серебрякова.

С чем сопоставимы такие торги, рассказал руководитель аукционного дома ARTinvestment.ru Егор Молчанов: «Русские торги, которые проводили Sotheby's, Chrisitie’s и другие западные аукционные дома, всегда были излюбленным местом посещения у русских коллекционеров, потому что там всегда предлагались шедевры.

После того, как этот раздел был закрыт, у русских покупателей не осталось возможности приобретать шедевры на аукционах. Мы решили, что сможем стать достойной заменой и впервые в истории русского аукционного рынка предоставляем работы такого качества, которые продаются именно на аукционе и доступны широкой публике».

Самые дорогие по стартам работы юбилейного аукциона — «Портрет молодой крестьянки» Зинаиды Серебряковой ($1 млн), «Крестьянская девушка» Абрама Архипова ($1 млн), $700 тыс. достигает эстимейт «Ноктюрна» Константина Коровина. Посмотрим, получится ли какому-либо из этих лотов перебить рекорд дома ARTinvestment (за все годы существования), который был поставлен весной этого года. Тогда картина Марка Шагала ушла за 150 млн руб. ($1,8 млн).