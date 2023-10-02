Бывшего воронежского депутата Кудрявцева освободили из колонии

Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство бывшего депутата городской думы Сергея Кудрявцева о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Это следует из материалов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле прошлого года Ленинский райсуд признал Сергея Кудрявцева виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему четыре года лишения свободы условно и штраф в 1 млн руб. В ноябре облсуд ужесточил наказание, заменив срок на реальный. С учетом времени, которое он провел под арестом, к моменту вступления приговора в законную силу Кудрявцев отбыл 7,5 месяцев, а после — еще почти 11.

Сергея Кудрявцева признали виновным в незаконной приватизации в 2017 году участка под ДК им. Кирова на левом берегу Воронежа. В данный момент он возвращен в собственность государства.

Кудрявцев отбывал наказание в исправительной колонии №2 в Воронеже. После приговора он покинул городскую думу, где он ранее представлял «Единую Россию».

Подробнее об уголовном деле бывшего депутата читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Из бомбоубежища выход платный».

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте