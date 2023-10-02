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Нетрезвый молодой водитель на трассе в Удмуртии насмерть сбил женщину

В Сарапульском районе Удмуртии на 23 км дороги, соединяющей Сарапул и деревню Верхний Бугрыш, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Трагедия произошла 1 октября около 16:45, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

23-летний нетрезвый водитель «ЗАЗ Sens» не справился с управлением и сбил 53-летнюю женщину. В результате аварии пешеход получила смертельную травму.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. По факту аварии проводится расследование.

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