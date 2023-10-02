Глава Минэнерго Молдавии анонсировал отказ от покупок газа у «Газпрома»

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика больше не будет закупать газ у «Газпрома». По его словам, Молдавия начала закупать энергоносители на европейском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Парликов

Фото: Правительство Республики Молдова Виктор Парликов

Фото: Правительство Республики Молдова

«Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями»,— заявил господин Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости (цитата по «РИА Новости»).

Он утверждает, что республика купила газ на европейском рынке по более низкой цене. «Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом"»,— добавил министр.

Как стало известно «Ъ», власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут долги «Молдовагаза». Предполагается, что взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн, а также заплатит «Газпрому» $153,57 млн компенсации.

Подробности — в материале «Ъ» «Молдавия предложила "Газпрому" мир».

Лаура Кеффер