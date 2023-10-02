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Коммерсантъ FM
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Ликероводочный завод «Кристалл» планирует IPO до конца года

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» намерен провести первичное размещение акций (IPO) на Мосбирже в четвертом квартале 2023 года. Об этом «Ведомостям» сообщили представитель компании и инвестгруппа «Финам», которая выступит организатором IPO. Источник газеты сообщил, что размер размещения составит от 1 млрд до 1,5 млрд руб. «в зависимости от рыночной конъюнктуры».

Деньги от размещения планируют направить на реализацию стратегии роста и замещение западных ликероводочных производителей, ушедших из России, рассказал собеседник «Ведомостей». Рассматривается механизм cash-in, при котором средства пойдут в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций.

«Кристалл» в марте впервые вышел на долговой рынок, разместив трехлетние облигации на 300 млн руб. с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%. «Эксперт РА» оценил кредитоспособность компании на уровне ruB+ (низкий уровень кредитоспособности и финансовой надежности). По данным руководителя кредитного анализа УК «Ингосстрах-инвестиции» Евгения Воробьева, большую часть бумаг купили физлица.

Первой среди российских алкогольных компаний на биржу вышла Novabev Group (бывшая Beluga Group). В 2008 году она привлекла $190 млн при оценке группы в $1 млрд. В 2012 году на биржу вышла «Абрау-Дюрсо». IPO в 2021 году планировала провести Mercury Retail Group (управляющая сетями «Красное и белое» и «Бристоль»), однако решение было отложено из-за «ситуации на рынке».

Леонид Уварчев

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