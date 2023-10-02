110,5 процента составил индекс промпроизводства в августе 2023 года в сравнении со среднемесячными значениями 2020 года с учетом сезонности, считают в ЦМАКП. В центре изменили подход к оценке показателя: до августа там исключали из расчета сильно волатильные и закрытые позиции, теперь — лишь последние. В ЦМАКП говорят о стабилизации выпуска, в Росстате и ВШЭ — о затухании его роста. На этом фоне «агрессивно-стимулирующая бюджетная политика» -авторы Telegram-канала MMI критикуется как не соответствующим задачам бюджетной системы, макроэкономисты предполагают ее реализацию в интересах ВПК, и в этом случае для гражданских отраслей она обернется «оттоком кадров и снижением выпуска».