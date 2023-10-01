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Коммерсантъ FM
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Десятый тур

«Ростов»—«Урал» 2:2

Осипенко, 33 (пен.); Вахания, 46 — Шеттине, 4; Егорычев, 17. Удаление: Егорычев («Урал»), 79.

«Оренбург»—«Зенит» 3:1

Воробьев, 7; Перес, 25; Мансилья, 36 — Мантуан, 2.

«Локомотив»—«Пари Нижний Новгород» 1:0

Жемалетдинов, 83.

«Рубин»—«Краснодар» 0:2

Кордоба, 24; Олусегун, 86.

ЦСКА—«Балтика» 1:0

Давила, 18.

«Факел»—«Сочи» 2:0

Марков, 43 (пен.); Якимов, 47.

«Крылья Советов»—«Спартак» 4:0

Горшков, 7, 26; Гарре, 78; Шитов, 90.

«Ахмат»—«Динамо» 1:1

Ковачев, 21 — Роберто Фернандес, 51.

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 7 3 0 16:3 24

2. «Крылья Советов» 6 3 1 25:12 21

3. «Локомотив» 5 3 2 16:14 18

4. «Зенит» 5 2 3 20:11 17

5. «Спартак» 5 1 4 14:16 16

6. ЦСКА 4 4 2 20:15 16

7. «Динамо» 4 4 2 17:15 16

8. «Урал» 4 3 3 10:12 15

9. «Нижний Новгород» 4 2 4 9:9 14

10. «Ахмат» 3 3 4 12:11 12

11. «Оренбург» 3 2 5 13:17 11

12. «Ростов» 2 4 4 15:21 10

13. «Рубин» 2 3 5 10:20 9

14. «Факел» 2 2 6 7:14 8

15. «Балтика» 2 1 7 9:16 7

16. «Сочи» 2 0 8 9:16 6

  • Газета «Коммерсантъ» №182/П от 02.10.2023, стр. 12

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