Десятый тур
«Ростов»—«Урал» 2:2
Осипенко, 33 (пен.); Вахания, 46 — Шеттине, 4; Егорычев, 17. Удаление: Егорычев («Урал»), 79.
«Оренбург»—«Зенит» 3:1
Воробьев, 7; Перес, 25; Мансилья, 36 — Мантуан, 2.
«Локомотив»—«Пари Нижний Новгород» 1:0
Жемалетдинов, 83.
«Рубин»—«Краснодар» 0:2
Кордоба, 24; Олусегун, 86.
ЦСКА—«Балтика» 1:0
Давила, 18.
«Факел»—«Сочи» 2:0
Марков, 43 (пен.); Якимов, 47.
«Крылья Советов»—«Спартак» 4:0
Горшков, 7, 26; Гарре, 78; Шитов, 90.
«Ахмат»—«Динамо» 1:1
Ковачев, 21 — Роберто Фернандес, 51.
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 7 3 0 16:3 24
2. «Крылья Советов» 6 3 1 25:12 21
3. «Локомотив» 5 3 2 16:14 18
4. «Зенит» 5 2 3 20:11 17
5. «Спартак» 5 1 4 14:16 16
6. ЦСКА 4 4 2 20:15 16
7. «Динамо» 4 4 2 17:15 16
8. «Урал» 4 3 3 10:12 15
9. «Нижний Новгород» 4 2 4 9:9 14
10. «Ахмат» 3 3 4 12:11 12
11. «Оренбург» 3 2 5 13:17 11
12. «Ростов» 2 4 4 15:21 10
13. «Рубин» 2 3 5 10:20 9
14. «Факел» 2 2 6 7:14 8
15. «Балтика» 2 1 7 9:16 7
16. «Сочи» 2 0 8 9:16 6