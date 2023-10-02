На миропорядок выше

В понедельник в Сочи откроется ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе четырехдневного мероприятия, как ожидается, выступит и президент РФ Владимир Путин. К заседанию эксперты клуба по традиции подготовили аналитический доклад с интригующим названием «Аттестат зрелости, или Порядок, какого еще не было. Фантазия о будущем без иерархии». “Ъ” заранее ознакомился с этим документом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению устроителей, нынешнее заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» соберет аудиторию, которую можно назвать «слепком всего мира» (на фото: Валдайский форум, октябрь 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ По мнению устроителей, нынешнее заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» соберет аудиторию, которую можно назвать «слепком всего мира» (на фото: Валдайский форум, октябрь 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году пройдет под девизом «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Мероприятие состоится 2–5 октября в Красной Поляне (Сочи). По данным организаторов, в нем примут участие 140 экспертов, политиков, дипломатов из 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки. «Несмотря на изменившиеся геополитические условия, "Большой Валдай" (так в клубе называют ежегодное заседание.— “Ъ”) обещает стать одним из наиболее представительных за последние годы. Форум ближе, чем когда-либо, к своей главной задаче: собрать аудиторию, которая, по словам директора по научной работе Клуба Федора Лукьянова, была бы "слепком всего мира"»,— говорится в анонсе встречи.

«Слепок», надо сказать, получается неравномерным, поскольку участников из незападных стран на мероприятии по понятным причинам ожидается намного больше, чем из западных.

Но сам факт того, что в Сочи все же согласились приехать несколько авторитетных экспертов из США, Европы и Японии в нынешних условиях можно вполне уже считать достижением.

В целом же на форуме, действительно, будет представлен весь мир: от Китая и Индии до Ирана, Венесуэлы и ЮАР.

За четыре дня участникам «Большого Валдая» предстоит обсудить 17 тем, включая:

«роль ядерного оружия и опасность войны с его применением», «продовольственную безопасность и вклад России»,

«мировую экономику без валютной монополии и карательных мер»,

«энергетические рынки на фоне военно-политической напряженности».

На форуме ожидается выступление президента РФ Владимира Путина, а также сессия вопросов и ответов с его участием. В мероприятии будут участвовать и другие российские официальные лица, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова.

На открытии конференции будет, по традиции, представлен доклад ведущих аналитиков клуба. В этом году над ним работали пять экспертов: Олег Барабанов (МГИМО, РАН), Тимофей Бордачев (НИУ ВШЭ), Федор Лукьянов («Россия в глобальной политике», СВОП, НИУ ВШЭ, он руководил авторским коллективом), Андрей Сущенцов (МГИМО) и Иван Тимофеев (РСМД). “Ъ” заранее ознакомился с их докладом, озаглавленным «Аттестат зрелости, или Порядок, какого еще не было. Фантазия о будущем без иерархии».

Составители документа с ходу признают, что «образ будущего сейчас — не более чем фантазия» и они пока не видят другого способа, «кроме как хотя бы вообразить его».

«Воображение привело нас к выводу, что наступающая конфигурация мира будет принципиально отличаться от той, к которой мы привыкли за предшествующие столетия»,— сказано в докладе.

Надо отметить, что с 2018 года ежегодные доклады экспертов «Валдая» становились все более мрачными и пессимистичными (с лейтмотивом, что «миропорядок осыпается»). В 2020 году политологи сочли, что пандемия коронавирусной инфекции подвела черту под существованием одного мирового порядка и стала началом другого. В 2021 году они предупредили, что ситуация на Украине является «взрывоопасной». А в 2022-м констатировали, что по масштабу последствий конфликт вокруг Украины вполне сравним с коронавирусной инфекцией (см. “Ъ” от 24 октября 2022 года).

Авторы нового доклада окончательно хоронят ранее сложившееся мироустройство.

«Уходящий международный порядок — Ялтинско-Потсдамский, в измененном виде он сохранился и после холодной войны — был, возможно, последним, в основе которого лежал баланс сил внутри ограниченной группы государств. Иными словами, он был иерархическим по своей природе. Если это предположение верно, то завершается эпоха, которая продолжалась в международных отношениях 500 лет — с момента европейской экспансии в Азию, Африку и Америку»,— говорится в обзоре.

По мнению экспертов Валдая, прежний иерархический миропорядок «кончился», наступил «переходный этап». «Идеологически предпринимаются попытки удержать доминирование единого набора норм и правил в духе периода после холодной войны. Но делать это пытаются методами силового навязывания, присущими гораздо более ранним периодам. И все это на фоне достигнутого предела возможностей глобализации обеспечить приемлемый для ведущих участников баланс выгод от нее»,— развивают свою мысль авторы доклада.

Конфликт вокруг Украины они, как и в прошлом году, затрагивают лишь по касательной, отмечая при этом, что 24 февраля 2022 года стало «поворотной точкой». «Структура международных отношений полностью изменилась. Вернуть ее к прежнему состоянию невозможно ни при каком исходе текущего конфликта. Новая ситуация на мировой арене — вероятно, на протяжении долгого времени к ней даже нельзя будет применить термин «порядок», да и четко выстроенная структура под вопросом — будет складываться в совсем других условиях»,— прогнозируют они.

В целом же образ будущего в изложении экспертов Валдая выглядит достаточно оптимистичным. Стремление сохранить элементы прежнего мирового порядка в рамках того, что появляется сейчас, они считают важной причиной сегодняшних противоборств.

В то же время они отмечают, что более значимую роль играет «притирка» государств друг к другу с прицелом на будущее.

«Когда этот процесс охватывает великие ядерные державы, риски для человечества растут. Однако он неизбежен и подразумевает обучение приемам "техники безопасности" в режиме реального времени,— говорится в докладе.— Если "притирка" пройдет успешно, новое международное устройство может стать не результатом «сделки» или «мирного конгресса» победителей, а возникнуть в ходе естественного процесса взаимодействия государств и нахождения приемлемых для всех вариантов. Как ни удивительно это прозвучит применительно к мировой политике — без победителей и побежденных». Это, по мнению экспертов Валдая, и может стать «началом новой неиерархической эпохи и появлением ограничителей для худших аспектов прежних систем, главным из которых является стремление к гегемонии».

Новый международный порядок, по их прогнозу, не будет похож ни на один из существовавших ранее. Во-первых, потому что никогда в мире не было такого количества независимых государств. «Последний по времени появления мировой порядок сложился в эпоху европейских колониальных империй — достаточно сравнить численный состав ООН в 1945 году и сейчас»,— сказано в докладе.

Во-вторых, потому что абсолютное большинство этих государств, как считают эксперты, способно самостоятельно контролировать свое внутреннее пространство и принимать важнейшие решения. «Попытки ограничения суверенитета в новом мире, конечно, неизбежны, но они будут иметь опосредованный и фрагментарный характер и не смогут реально определять поведение большинства стран мира»,— полагают они.

Новое мироустройство составители доклада предварительно называют «асинхронной многополярностью», поясняя, что разные сегменты международных отношений будут приходить к новому положению вещей с разной скоростью и в разное время, а одни элементы порядка могут формироваться быстрее других.

Наиболее заметно асинхронность будет, по их мнению, проявляться в таких сферах, как финансы и экономика: «В области финансов сохраняется доминирование американских банков и доллара США как средства платежей и резервной валюты. Политика масштабных финансовых и экономических санкций запустила процесс диверсификации расчетов. Россия идет в авангарде, потому что уход от западных валют для нее — вопрос выживания. Санкции против России заставляют задуматься и остальных. Китай давно и без лишнего шума готовит финансовую систему к сценарию геополитического шока. Но революции в мировых финансах пока не происходит. Мировое большинство, включая Китай и Индию, продолжает использовать доллар и наработанные алгоритмы финансовых трансакций. Глобальное технологическое присутствие Запада также остается ощутимым».

Примечательно, что образ будущего, которое составителям доклада представляется благоприятным, предполагает сохранение всеобщей рыночной открытости и связанности. «Последнее в любом случае возьмет верх над стремлением ограничить взаимовыгодное сотрудничество политическими средствами, а силы и ресурсы, затраченные на такие попытки, будут просто бессмысленно растрачены,— убеждены они.— Раскол мира на враждующие лагеря-макрорегионы, стремящиеся к автаркии, невозможен, да и нежелателен». Россия, как сказано в документе, в силу своих размеров, ресурсного и логистического потенциала, геополитического положения выступает на стороне большинства государств, стремящихся к максимальной открытости. Образ будущего в изложении экспертов клуба предполагает сохранение и расширение связей между разными регионами планеты, отсутствие монополии в экономике, технологиях и политике. «В наступающей картине мира не должно быть разделительных линий и политических барьеров, закрытых и "эксклюзивных" сообществ. Опыт последних трех лет, когда такие барьеры возникли по разным причинам, показал нерациональность разрыва связей. И они будут восстанавливаться, пусть и по-иному»,— предсказывают авторы.

В заключение доклада они констатируют, что «человечество вступает в эпоху новых политических отношений».

«Эта эпоха неразрывно связана с предыдущей историей, потому что факторы и обстоятельства, которые определят будущее, унаследованы от предшествующих периодов. Но она будет и совсем другой, поскольку прежние понятия предстоит использовать в ином контексте. Как назовут формирующуюся систему, станет ясно потом, когда она образуется»,— отмечают они.

Качественные характеристики этой системы, по их словам, будут зависеть от многих факторов, в том числе от того, насколько ответственно нынешние игроки — большие, средние, малые — подойдут к выстраиванию взаимоотношений, «как они сдадут экзамен на аттестат зрелости». «Ведь саморегулирование — это и есть признак зрелости, когда государства способны сами, без аппарата подавления и иерархических структур, решать свои проблемы, не создавая непреодолимых проблем другим. Не сдать этот экзамен слишком опасно для всех»,— предупреждают эксперты Валдая.

Елена Черненко