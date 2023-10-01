Эксцесс оценки

Опубликованные Минэкономики поправки в регламент работы министерства возмутили участников общественного обсуждения нормативных актов, посчитавших это нарушением процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Проект приказа, опубликованный на regulation.gov.ru, обязывает его сотрудников согласовывать с пресс-службой министерства публикацию и самих проектов нормативных правовых актов (НПА), и отрицательных заключений на них. Это прямо противоречит как правилам ОРВ, утвержденным постановлением правительства, так и самой идеологии общественного обсуждения. В министерстве, впрочем, говорят, что вместо «согласования» публикаций НПА и их оценок предполагалось заблаговременное информирование пресс-службы, чтобы ее сотрудники успевали подготовить разъяснения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Карпенко, Коммерсантъ Фото: Софья Карпенко, Коммерсантъ

Сообщество регуляторной реформы обнаружило в проекте приказа Минэкономиики «О внесении изменений в регламент министерства…» несколько формулировок, прямо противоречащих как духу, так и букве писаных правил ОРВ. Сомнения как в юридической, так и в идеологической адекватности текста документа высказали авторы Telegram-каналов «Regulatory Shark» и «Комиссия по регуляторике».

В частности, проект требует, чтобы проекты нормативных правовых актов, подлежащие публикации на портале regulation.gov.ru, направлялись «на согласование в структурное подразделение, на которое возложены функции по организации взаимодействия со средствами массовой информации (далее — пресс-служба)». Кроме того, документ содержит норму, по которой «публикация отрицательных заключений об оценке регулирующего воздействия подлежит согласованию с пресс-службой в течение 2 недель с даты представления в пресс-службу».

Отметим, правила ОРВ утверждены постановлением правительства и даже технически не могут быть «поправлены» приказом министерства, поэтому внимание на его формулировки обратили только к финалу срока его общественного обсуждения.

В Минэкономики формулировки проекта приказа объясняют необходимостью обеспечения информационного сопровождения нормотворчества. В пресс-службе министерства заявили, что речь идет об обычном информировании отраслевыми подразделениями отдела пресс-службы министерства для координации и сопровождения публикации данного документа.

«Пресс-служба нашего ведомства, как и любого другого, элементарно не имеет полномочий для того, чтобы давать или не давать разрешение на размещение проектов нормативно-правовых актов на портале regulation.gov.ru. Хотелось бы напомнить, что цензурирование этой деятельности противоречит федеральному закону “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации”»,— отметил представитель пресс-службы Минэкономики.

«Нередко размещение отрицательных regulation привлекает к себе внимание прессы просто по факту того, что публикация материала о том, что одно ведомство дает замечания по инициативе другого ФОИВ, получает больше просмотров и прочтений. Это нормальная практика работы внутри любой коммерческой компании или органа власти — предупреждать пиар-службу о решениях, которые могут привлечь внимание прессы, чтобы те, кто отвечает за коммуникации, были готовы к этому»,— заметил федеральный чиновник.

В министерстве уточнили, что в целом текст документа может еще меняться, так как он и вывешен для общественного обсуждения

Олег Сапожков, Венера Петрова