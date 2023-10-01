Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксцесс оценки

Минэкономики решило согласовывать результаты ОРВ со своей пресс-службой

Опубликованные Минэкономики поправки в регламент работы министерства возмутили участников общественного обсуждения нормативных актов, посчитавших это нарушением процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Проект приказа, опубликованный на regulation.gov.ru, обязывает его сотрудников согласовывать с пресс-службой министерства публикацию и самих проектов нормативных правовых актов (НПА), и отрицательных заключений на них. Это прямо противоречит как правилам ОРВ, утвержденным постановлением правительства, так и самой идеологии общественного обсуждения. В министерстве, впрочем, говорят, что вместо «согласования» публикаций НПА и их оценок предполагалось заблаговременное информирование пресс-службы, чтобы ее сотрудники успевали подготовить разъяснения.

Фото: Софья Карпенко, Коммерсантъ

Фото: Софья Карпенко, Коммерсантъ

Сообщество регуляторной реформы обнаружило в проекте приказа Минэкономиики «О внесении изменений в регламент министерства…» несколько формулировок, прямо противоречащих как духу, так и букве писаных правил ОРВ. Сомнения как в юридической, так и в идеологической адекватности текста документа высказали авторы Telegram-каналов «Regulatory Shark» и «Комиссия по регуляторике».

В частности, проект требует, чтобы проекты нормативных правовых актов, подлежащие публикации на портале regulation.gov.ru, направлялись «на согласование в структурное подразделение, на которое возложены функции по организации взаимодействия со средствами массовой информации (далее — пресс-служба)». Кроме того, документ содержит норму, по которой «публикация отрицательных заключений об оценке регулирующего воздействия подлежит согласованию с пресс-службой в течение 2 недель с даты представления в пресс-службу».

Отметим, правила ОРВ утверждены постановлением правительства и даже технически не могут быть «поправлены» приказом министерства, поэтому внимание на его формулировки обратили только к финалу срока его общественного обсуждения.

В Минэкономики формулировки проекта приказа объясняют необходимостью обеспечения информационного сопровождения нормотворчества. В пресс-службе министерства заявили, что речь идет об обычном информировании отраслевыми подразделениями отдела пресс-службы министерства для координации и сопровождения публикации данного документа.

«Пресс-служба нашего ведомства, как и любого другого, элементарно не имеет полномочий для того, чтобы давать или не давать разрешение на размещение проектов нормативно-правовых актов на портале regulation.gov.ru. Хотелось бы напомнить, что цензурирование этой деятельности противоречит федеральному закону “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации”»,— отметил представитель пресс-службы Минэкономики.

Минэкономики настраивает ведомства на учет расходов бизнеса

«Нередко размещение отрицательных regulation привлекает к себе внимание прессы просто по факту того, что публикация материала о том, что одно ведомство дает замечания по инициативе другого ФОИВ, получает больше просмотров и прочтений. Это нормальная практика работы внутри любой коммерческой компании или органа власти — предупреждать пиар-службу о решениях, которые могут привлечь внимание прессы, чтобы те, кто отвечает за коммуникации, были готовы к этому»,— заметил федеральный чиновник.

В министерстве уточнили, что в целом текст документа может еще меняться, так как он и вывешен для общественного обсуждения

Олег Сапожков, Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...