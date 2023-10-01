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Женско-испанский триумф

Вручены награды кинофестиваля в Сан-Себастьяне

«Золотая раковина» — главная награда фестиваля в Сан-Себастьяне — присуждена испанскому фильму «Спорынья» Хайоне Камборды. Это неожиданный, хотя по-своему логичный выбор жюри, остальные решения которого оказались предсказуемы. Итоги фестиваля комментирует Андрей Плахов.

Кадр из фильма «Спорынья» режиссера Хайоне Камборды

Кадр из фильма «Спорынья» режиссера Хайоне Камборды

Фото: Elastica Films

Кадр из фильма «Спорынья» режиссера Хайоне Камборды

Фото: Elastica Films

Жюри основного конкурса возглавляла француженка Клер Дени, в него входил также немец Кристиан Петцольд — две авторитетные фигуры европейского кино. В число награжденных не вошел фильм «MMXX» самого именитого конкурсанта румына Кристи Пую — претенциозный опус из четырех новелл, разыгранных на фоне коронавирусной пандемии. Совершенно справедливо приз «Серебряная раковина» за лучшую режиссуру достался женскому режиссерскому дуэту из Тайваня. Молодые дебютантки Пэн Цыхуэй и Ван Пинвень представили «Путешествие в весну» — впечатляющую драму о старости, одиночестве, раскаянии и неутоленных поисках смысла жизни.

Без наград остались многочисленные картины на тему семейного абьюза и сексуальных преступлений.

Исключение — датско-шведский «Калак» Изабеллы Эклёф, где эта тема тоже присутствует, но противовесом ей становятся завораживающие пейзажи и ритуалы Гренландии. Снявший их Надим Карлсен награжден за лучшую операторскую работу; картине присужден также второй по рангу Специальный приз жюри.

Еще один фильм — аргентинский «Пуан» — получил сразу два приза. Он отмечен за сценарий Марии Алче и Бенхамина Найштанта, а также за актерскую работу Марсело Субиотто, сыгравшего профессора философии — нелепого и смешного в быту, но достойно проявившего себя в чрезвычайной ситуации. Этот приз с Субиотто разделил японский ветеран Тацуя Фудзи, который по удивительному совпадению в фильме «Великое отсутствие» тоже выступил в роли университетского профессора, только впавшего в слабоумие на склоне лет.

В Сан-Себастьяне теперь не дифференцируют актерские награды по признаку пола, а дают их за главную роль и отдельно за роль второго плана. Последняя досталась в этом году Овику Кеучкеряну, испанскому актеру с армянскими корнями, создавшему в фильме Изабель Койшет «Любовь» несколько карикатурный образ деревенского отшельника и страстного любовника в одном лице.

На актерском пьедестале почета оказались исключительно мужчины. Возможно, это была компенсация за женский выигрыш в остальных номинациях — и прежде всего в главной.

Женский триумф стал одновременно триумфом испанским. То, что испанцы стали обладателями «Золотой раковины», само по себе не сенсация: испанские фильмы побеждали здесь тринадцать раз, но их режиссерами всегда были мужчины. Между тем последние четыре года главную награду фестиваля увозили женщины. Камборда стала пятой — и первой испанкой. И первой, чей награжденный фильм «Спорынья» снят на галисийском языке. К тому же она уроженка Сан-Себастьяна, так что в этой победе все слагаемые сошлись.

Травмы и обиды в фильмах фестиваля в Сан-Себастьяне

Название (его иногда переводят как «Ржаной рог») означает род грибка, который заводится в злаках; это алкалоид, обладающий галлюциногенными свойствами, своего рода «трава забвения». Героиня фильма, действие которого происходит на излете франкизма, в начале 1970-х, живет в галисийской деревне, зарабатывает сбором моллюсков и помощью местным женщинам при родах. Она также помогает делать запрещенные в ту пору аборты, для чего и используется спорынья. В картине хватает жестких натуралистических сцен и присутствуют популярные в феминистском дискурсе темы. Это прежде всего ситуация, связанная с нелегальными абортами и породившая многие успешные фильмы последних лет: румынский «4 месяца, 3 недели и 2 дня» победил в Канне, французское «Событие» — в Венеции, и вот теперь «Спорынья» — в Сан-Себастьяне. Эта также тема женской солидарности, противостоящей мужскому тоталитарному миру.

Награда, присужденная «Спорынье», оказалась далеко не единственной для хозяев фестиваля, отмеченных во многих параллельных и внеконкурсных программах.

А особо ценимый Приз публики ожидаемо достался фильму «Общество снега» Хуана Антонио Байоны, выдвинутому Испанией на «Оскар». Картина реконструирует крушение в 1972 году уругвайского самолета, пассажиры которого в течение 72 дней боролись за выживание на заснеженных склонах Анд. Она действительно впечатляет и сложнейшими горными съемками, и духовно-психологическими, а также чисто физиологическими коллизиями, возникающими в экстремальных ситуациях между жизнью и смертью.

А критики в лице жюри ФИПРЕССИ присудили свой приз картине грека Христоса Нику «Ногти» — фантастической истории про попытки научно измерить «вещество любви» и про то, как жизнь противится этому рациональному подходу.

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