Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица намерен посетить присоединенные к РФ год назад регионы. Он положительно ответил на соответствующий вопрос ТАСС на площадке фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края. Других подробностей запланированного визита он не сообщил.

Господин Кустурица также рассказал, что в 2024 году начнет работу над фильмом по мотивам «Преступления и наказания» Федора Достоевского. По его словам, «деньги уже» есть. Режиссер не исключил, что одной из локаций станет Краснодар. Господин Кустурица также рассматривает возможность снять фильм по мотивам романа Евгения Водолазкина «Лавр».

Эмир Кустурица — югославский и сербский режиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» и «Золотого льва». Поддержал присоединение Россией Крыма и ввод войск на Украину.

Леонид Уварчев