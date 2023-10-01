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Коммерсантъ FM
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Умер актер дубляжа фильмов «Телохранитель» и «Разрушитель» Александр Липов

Российский актер театра и кино, актер дубляжа Александр Липов умер в возрасте 82 лет, сообщил Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина. 35 лет господин Липов работал на киностудии «Ленфильм», озвучил и сдублировал больше 400 ролей, с 2000 года работал в орловском театре «Русский стиль».

«Мы прощаемся со старшим другом, который каждого из нас чему-то научил. Вечная память артисту»,— говорится в публикации театра во «ВКонтакте». Прощание состоится 1 октября в 11:00 в Орле. Причина смерти не уточняется.

Александр Липов награжден знаком «Почетный кинематографист России». Фильмография насчитывает 88 работ. Он играл в фильмах «Республика ШКИД» (1966), «Магистраль» (1982), мини-сериалах «Строговы» (1975), «Макар-следопыт» (1984), «Отцы и дети» (2008). Озвучивал роли в таких фильмах как «Частный детектив» (1976), «Телохранитель» (1992), «Разрушитель» (1993).

Леонид Уварчев

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