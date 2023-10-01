Глава ВЦИОМа: 20 млн россиян ушли в себя в условиях конфликта с Украиной

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что «столичная Россия» уходит в себя на фоне российско-украинского конфликта и делает вид, что ничего не изменилось. По его мнению, к таким людям можно отнести 20 млн россиян.

Господин Федоров рассказал РБК, что делит общество на «четыре России» по модели исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая». «Столичная Россия», по его мнению, это «бенефициары прежней сытой жизни». «Сейчас часть из них уехали, а основная часть — это, если так можно выразиться, мелкие буржуа, столичный средний класс — московский, петербургский, екатеринбургский... Они стараются делать вид, что ничего не изменилось, не особо интересуются происходящим в зоне боевых действий, если только это не касается напрямую их собственной безопасности»,— сказал глава ВЦИОМа.

Тревожность «в базе» россиян примерно пять лет: с середины 2018 года Россия находится в «сложном социально-психологическом состоянии» из-за пенсионной реформы, пандемии и специальной военной операции. Из-за этого «выросло девиантное поведение, снизилось деторождение», людям приходится прилагать больше усилий, чтобы «сохранить контроль над своей жизнью» и это «сильно выматывает».

По мнению главы ВЦИОМа, вместе с этим идут адаптационные процессы, из-за чего «Россия столичная» уходит в себя. «Россия воюющая» мобилизована, это могут быть не только военные, но и их родственники или волонтеры. «Для одних операция стала долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться. Для других — шоком, травмой, стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию. Для третьих — возможностью прилично заработать, в том числе рискуя собственной жизнью и здоровьем»,— объяснил господин Федоров.

О том, что тревожит россиян,— в материале «Ъ» «Мятежный шелкопряд».

Леонид Уварчев