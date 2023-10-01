Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава ВЦИОМа: 20 млн россиян ушли в себя в условиях конфликта с Украиной

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что «столичная Россия» уходит в себя на фоне российско-украинского конфликта и делает вид, что ничего не изменилось. По его мнению, к таким людям можно отнести 20 млн россиян.

Господин Федоров рассказал РБК, что делит общество на «четыре России» по модели исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая». «Столичная Россия», по его мнению, это «бенефициары прежней сытой жизни». «Сейчас часть из них уехали, а основная часть — это, если так можно выразиться, мелкие буржуа, столичный средний класс — московский, петербургский, екатеринбургский... Они стараются делать вид, что ничего не изменилось, не особо интересуются происходящим в зоне боевых действий, если только это не касается напрямую их собственной безопасности»,— сказал глава ВЦИОМа.

Тревожность «в базе» россиян примерно пять лет: с середины 2018 года Россия находится в «сложном социально-психологическом состоянии» из-за пенсионной реформы, пандемии и специальной военной операции. Из-за этого «выросло девиантное поведение, снизилось деторождение», людям приходится прилагать больше усилий, чтобы «сохранить контроль над своей жизнью» и это «сильно выматывает».

По мнению главы ВЦИОМа, вместе с этим идут адаптационные процессы, из-за чего «Россия столичная» уходит в себя. «Россия воюющая» мобилизована, это могут быть не только военные, но и их родственники или волонтеры. «Для одних операция стала долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться. Для других — шоком, травмой, стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию. Для третьих — возможностью прилично заработать, в том числе рискуя собственной жизнью и здоровьем»,— объяснил господин Федоров.

О том, что тревожит россиян,— в материале «Ъ» «Мятежный шелкопряд».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...