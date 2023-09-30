УНИКС приступил к защите

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ УНИКС с победы начал выступление в первенстве нового сезона. Причем обыграли казанцы не кого-нибудь, а прошлогоднего финалиста — «Локомотив-Кубань». Фактически подопечные Велимира Перасовича сделали игру уже в первой половине встречи, когда сумели оторваться почти на два десятка очков. В итоге УНИКС одержал уверенную победу со счетом 91:73.

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич перед поездкой в Казань на матч против УНИКСа, открывавший новый чемпионат, имел немало поводов для оптимизма. Его команда действительно хорошо показала себя в недавнем Суперкубке Единой лиги ВТБ, который вполне могла выиграть, но все же уступила в финале «Зениту». УНИКС же, напротив, предстал в каком-то странном состоянии и из борьбы за главный приз выбыл сразу же. Но, очевидно, правы были те, кто считал, что наставник казанцев Велимир Перасович на Суперкубке скорее экспериментировал, не стремясь к победе любой ценой. Ведь в субботу публика увидела уже совсем другой УНИКС.

Разумеется, от матча со столь яркой вывеской — все-таки встречались два финалиста прошлого сезона — зрители ждали какого-то напряженного действа. На деле же им пришлось довольствоваться наблюдением за тем, как УНИКС уже к большому перерыву снимает все вопросы относительно победителя. О том, что краснодарцам придется непросто, легко можно было догадаться уже в дебюте матча, когда Джален Рейнольдс и Луи Лабери принялись изводить оборону «Локомотива-Кубани», а у того достойного ответа не находилось. Уже в конце первой четверти отрыв хозяев, после дальнего попадания Камолова, достиг 11 очков. К концу второй четверти, а в ней солировал уже Ненад Димитриевич (лучший игрок матча с 22 очками в активе), отрыв УНИКСа приблизился к 20 очкам.

Да, «Локомотив-Кубань» не раз показывал, что умеет догонять далеко оторвавшегося противника. Что-то похожее на попытку сделать это имело место и в Казани, но подобраться ближе чем на 13 очков краснодарцам ни разу не удалось. Наверняка, если бы Сеулич мог рассчитывать на услуги Девона Акун-Перселла (травмирован) или Джейлена Барфорда (еще не прибыл в расположение команды), могло бы получиться гораздо лучше. Ну а так даже финальная четверть встречи превратилась в формальность. УНИКС победил за явным преимуществом — 91:73. Отметим, что теперь победная серия казанцев над краснодарцами с учетом play-off прошлого сезона достигла уже пяти матчей.

Арнольд Кабанов