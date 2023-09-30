Минтруд: выплаты ветеранам будут назначаться без удержания денег за соцуслуги

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам боевых действий при первом обращении будут назначаться без удержания стоимости набора социальных услуг (НСУ). Соответствующее постановление утвердило правительство России, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Подписано постановление правительства об утверждении нового порядка предоставления набора социальных услуг ветеранам боевых действий. Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания НСУ»,— сообщила пресс-служба.

В министерстве напомнили, что раньше ветеран получал ЕДВ с вычетом стоимости НСУ, в который входят лекарственные средства, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатные проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В Минтруде отметили, что до постановления правительства, чтобы отказаться от НСУ, нужно было подавать отдельное заявление в Социальный фонд. При этом размер ЕДВ корректировался с 1 января следующего после подачи заявления года, добавила пресс-служба.

С 1 февраля 2023 года размер ЕДВ ветеранам боевых действий без вычета НСУ составляет 3913,6 руб.

Эрдни Кагалтынов