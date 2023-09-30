Арестован подозреваемый в убийстве Тупака Шакура в 1996 году

Большое жюри присяжных штата Невада предъявило 60-летнему наркодилеру Дуэйну «Кэффи Ди» Дэвису обвинение в убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Он арестован.

«Многие люди, которые не верили, что убийство Тупака Шакура важно для полицейского департамента, я здесь, чтобы сказать вам: это просто не тот случай»,— сказал на пресс-конференции шериф Кевин МакМэхилл (цитата по CBS News).

Неизвестно, что именно привело к выдвижению обвинений именно сейчас. В доме задержанного прошел обыск, изъята различная электроника. Прокурор Марк ДиаДжиакомо описал обвиняемого как «командующего», который «заказал смерть» рэпера.

Господин Дэвис в мемуарах 2019 года писал, что рассказывал полиции о том, что находился в машине, из которой был расстрелян рэпер. По его словам, он единственный из четырех находившихся пассажиров этого автомобиля, который до сих пор жив. Полиция ранее подозревала в убийстве племянника задержанного, но тот погиб в перестрелке в 1998 году до завершения расследования.

Автомобиль BMW, в котором находился Тупак Шакур, был расстрелян в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. По нему открыли огонь из белого Cadillac. На тот момент рэперу было 25 лет, он умер через несколько дней от полученных ранений. Тупак Шакур считается одним из наиболее влиятельных хип-хоп исполнителей в истории.

Леонид Уварчев