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Коммерсантъ FM
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Минфин сократил план заимствований в четвертом квартале до 500 млрд рублей

В четвертом квартале 2023 года Минфин России планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 500 млрд руб. по номинальной стоимости. Раньше планировалось разместить до 1 трлн руб., передает «Интерфакс».

Запланировано 13 аукционных дней — 4 в октябре и декабре, 5 в ноябре. Планируется выпуск ОФЗ с дюрацией (средний срок полного возврата инвестиций) до 5 лет на сумму до 50 млрд руб. На срок с 5 до 10 лет — до 200 млрд руб., от 10 — 250 млрд руб.

Министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме на это неделе заявил о сокращении программы внутренних заимствований на 2023 год примерно на 1 трлн рублей.

«Мы тут посоветовались в Минфине, в правительстве, и решили ограничить заимствования в текущем году. Где-то, наверное, на триллион рублей снизить программу. Пусть банки сидят теперь и кредитуют экономику, а не бюджет»,— говорил министр.

Во всех трех кварталах 2023 года Минфин не выполнил план привлечения средств на рынке госбумаг.

Подробнее — в материале «Минфин переплатил по мелочи».

Александра Горошилова

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