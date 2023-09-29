Правительство утвердило правила продажи доли Exxon в «Сахалин-1» юрлицу из РФ

Правительство России утвердило правила проведения оценки и продажи доли американской нефтяной компании Exxon в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Согласно постановлению, участвовать в отборе на покупку доли может российское юрлицо, соответствующее критериям, утверждаемым правительством.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что оценку доли Exxon проведет компания «Б1 — Консалт». Оценку должно утвердить правительство, после чего Росимущество организует отбор компаний, претендующих на активы Exxon. Предложившее наибольшую цену юрлицо становится победителем отбора.

Нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в 2022 году были переведены в российскую юрисдикцию. Власти РФ предоставили иностранным акционерам возможность продолжить участие в проектах. Из них вышли американская Exxon и британская Shell. При этом в проектах остались, в частности, японская Sodeco и индийская ONGC.

Эрдни Кагалтынов