В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за мощных ливней и угрозы наводнения

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в отдельных районах штата из-за сильных ливней и вызванного ими наводнения. Об этом она написала в Twitter. Наиболее серьезная ситуация складывается в самом Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и по берегам реки Гудзон.

Всего за три часа утром в штате выпало более 10 см осадков, а с того момента, когда начался дождь, то есть с ночи, более 15 см. Ожидается, что дожди будут продолжаться до утра субботы и выпадет еще около 18 см осадков.

В штате перекрыты некоторые дороги, закрыта часть станций метро в Нью-Йорке, закрыт один из трех терминалов в международном аэропорту Ла-Гуардиа. Поступают сообщения о затоплении подвалов жилых домов и зданий, об оказавшихся под водой автомобилях, об образовавшихся на шоссе длинных пробках, в которых люди проводят по несколько часов, не двигаясь с места. По словам губернатора Хокул, Нью-Йорку придется привыкать к такой экстремальной погоде, поскольку все это связано с изменением климата.

Алена Миклашевская