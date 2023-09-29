Управляющий ЗиДа приостановил продажу завода из-за иска Генпрокуратуры

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Лев Шляпин сегодня приостановил процедуру продажи имущественного комплекса предприятия, сообщается на сайте Федресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В объявлении указано, что торги приостанавливаются в связи с наличием обособленного спора в рамках банкротного дела, об их возобновлении будет объявлено дополнительно.

Лев Шляпин пояснил «Ъ-Прикамье», что перенос торгов связан с иском Генпрокуратуры РФ. Еще в июле надзорный орган обратился в арбитражный суд с требованием изъять имущество ЗиД и передать его в казну РФ.

«Мы понимаем некую неопределенность ситуации: имущество завода и так находится в собственности РФ. Позиция Генпрокуратуры — продавать имущество не надо, необходимо передать безвозмездно. Но для этого есть понятные законные способы, например прекращение банкротства через мировое соглашение, субсидии. Закон впрямую не позволяет передать имущество,— пояснил «Ъ-Прикамье» конкурсный управляющий ЗиД.— Однако такое требование есть, и оно несет риск невозможности исполнить обязательства по итогам торгов. Поэтому и принято такое решение — отложить торги до момента урегулирования спора».

Напомним, 20 сентября управляющий ЗиД разместил очередное объявление о продаже имущества предприятия в форме публичного предложения с начальной ценой 724,357 млн руб. Заявки должны были приниматься с 30 октября до 27 ноября 2023 года.

Ранее государство отказалось воспользоваться преимущественным правом приобрести ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Весной договор купли-продажи имущественного комплекса ФГУП был заключен со столичным ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», но в итоге сделка не была завершена из-за лишения покупателя лицензии на работу с секретной информацией.

ЗиД находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб. Основной кредитор — ФНС.