Главные новости Юга России. Коротко

На Дону 123 ветерана получат выплату к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Ветераны Великой Отечественной войны из Ростовской области, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременно 50 тыс. руб. к 80-летию празднования освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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На Ставрополье учреждена региональная награда «За поддержку СВО». Наградой будут отмечены жители края, совершившие подвиг в ходе боевых действий в зоне СВО, добровольцы и волонтеры. К вручению медали будет выплачиваться премия в размере 300 тыс. руб.

Единовременную выплату донским контрактникам увеличат до 200 тысяч рублей. Мера поддержки будет действовать в отношении жителей Ростовской области, заключивших контракт о военной службе в ВС РФ или пребывании в добровольческих формированиях на год и более начиная с 1 сентября текущего года.

Администрацию Красного Сулина возглавил Алексей Москаленко. Алексею Москаленко 42 года. По данным «ДОН 24», ранее он преподавал игру на гитаре в детской школе искусств №1 Красного Сулина. Трудовой договор с новым градоначальником заключен на пять лет.

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На Кубани ГК «Химрусагро» строит завод по производству диоксида кремния. В Северском районе Краснодарского края началось строительство предприятия по выпуску аморфного диоксида кремния мощностью 540 т в год. Компания «Райс Ашти», входящая в ГК «Химрусагро», намерена вложить в проект 650 млн руб.

Таганрогское «Первое ОКБ» локализует сборку самолетов СП-30 в Казахстане. Конструкторское бюро подписало соглашение об организации дистрибьюторской сети и создании площадки для сборки сверхлегких самолетов на территории Казахстана с ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" (КАИ).

Ростовский ТЦ «Мега» перешел в управление Газпромбанка. Газпромбанк выкупил сеть торговых центров у шведской компании Ingka Centres. Сделка включает 14 объектов, в том числе и расположенный в Ростове-на-Дону торговый центр.

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На капремонт трассы «Новороссия» в Ростовской области направят 4,1 млрд рублей. Подрядчикам предстоит разработать проект, выполнить все необходимые инженерные изыскания и провести капитальный ремонт. Работы необходимо завершить до 15 октября 2025 года. Планируется обновить два участка автодороги «Новороссия» — с 45 по 54 км и со 103 по 108 км.

ФАС выявила завышение цен на топливо на Ставрополье и в Ростовской области. ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» продавала топливо в Ростовской области по 80 283 руб. за т, в то время как региональный биржевой индекс цен составлял 77 742 руб. за т. На Ставрополье в завышении цен заподозрили ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм» по факту завышения цен на топливо.

Осужденный экс-владелец «Кагальницкого молокозавода» отказался от прекращения уголовного преследования. При повторном рассмотрении дела гособвинитель попросил суд изменить квалификацию на более мягкую и прекратить уголовное преследование Виталия Кизявки в связи с истечением срока давности. Предприниматель, настаивающий на своей невиновности, выступил против закрытия дела с формулировкой, предложенной стороной обвинения.

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Начальник краснодарского ГУ МЧС России Олег Волынкин арестован на два месяца. Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) против главы управления возбуждено в связи с нарушениями при исполнении госконтракта два года назад. Олег Волынкин признал вину в должностном преступлении, пояснив, что слишком доверял своим подчиненным.

Экс-замначальника отдела полиции Новочеркасска осужден за превышение полномочий. Суд в Ростове утвердил приговор по делу экс-замначальника отдела полиции Новочеркасска по экономической безопасности и противодействию коррупции Андрея Пасенко. По версии следствия, в 2021 году подполковник за 30 тыс. руб. пообещал подрядчику благоустройства сквера в хуторе Керчик-Савров Октябрьского (сельского) района «закрыть глаза» на недостатки в исполнении контракта.

Суд начал процедуру реализации имущества Вячеслава Цеповяза. Как стало известно «Ъ-Юг», суд в Краснодаре признал банкротом члена банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза, к которому установлены требования почти на 2,2 млрд руб. Единственным кредитором должника выступает российский холдинг «АСТ Компани М», правопреемник Николая Захарова, являющегося потерпевшим в деле о вымогательстве со стороны «Цапков».

Поставщика трибун обвинили в инциденте на Гребном канале в Ростове 30 мая. Директору ростовского ООО «ЛазерТех» предъявлено обвинение в производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Компания поставила спортивной школе на Гребном канале переносную трибуну, несоответствующую требованиям ГОСТа, что привело к инциденту 30 мая, когда около трех десятков человек пострадали при падении конструкции.

Гремучий родник в Ростове благоустроит Русское географическое общество. Рядом с источником появятся новые лавочки, раздевалка, спуски для захода в воду. Также здесь будет установлен стенд с информацией о роднике.