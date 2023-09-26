Единовременную выплату донским контрактникам увеличат до 200 тысяч рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о повышении единовременной выплаты контрактникам и добровольцам в регионе до 200 тыс. руб. Об этом глава области сообщил в своем Telegram-канале.

Мера поддержки будет действовать в отношении жителей Ростовской области, заключивших контракт о военной службе в ВС РФ или пребывании в добровольческих формированиях на год и более начиная с 1 сентября текущего года. Выплаты военнослужащие будут получать из регионального бюджета.

Напомним, в июне текущего года донские власти сообщили о планах единовременно выплатить по 100 тыс. руб. добровольцам и контрактникам из Ростовской области.

Анастасия Назарова