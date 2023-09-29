ФАС выявила завышение цен на топливо «Газпромнефть-Региональные продажи» на Дону

Управление Федеральной антимонопольной службы Ростовской области возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» по факту установления монопольно высокой цены при мелкооптовой продаже дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Компания продавала топливо другим участникам рынка по 80 283 руб. за т, в то время как региональный биржевой индекс цен составлял 77 742 руб. за т»,— сообщает донское УФАС.

Управление продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке Ростовской области. Ранее сообщалось, что УФАС Ставрополья также обнаружил признаки завышения цен на топливо компаниями ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм».

Анастасия Назарова