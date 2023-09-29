Начальник краснодарского ГУ МЧС России Олег Волынкин арестован на два месяца

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении генерал-лейтенанта Олега Волынкина, начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщили «Ъ-Юг» в суде. Высокопоставленный сотрудник МЧС помещен в СИЗО на два месяца.

Ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей заявил следователь Главного следственного управления СК РФ, в производстве которого находится уголовное дело в отношении Олега Волынкина по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Фабула обвинения в ходе заседания о мере пресечения не озвучивалась, насколько можно было понять из ходатайства следователя, речь в деле идет об исполнении госконтракта два года назад. Олег Волынкин признал вину в должностном преступлении, пояснив, что слишком доверял своим подчиненным. Подозреваемый просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Олег Волынкин был задержан 27 сентября в гостинице на федеральной территории Сириус, где он находился в командировке.

Анна Перова, Краснодар