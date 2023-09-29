УФАС по Ставрополью возбудило два антимонопольных дела из-за роста цен на ГСМ

Управление Федеральной антимонопольной службы Ставропольского края возбудило дела против ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм» о нарушении закона о защите конкуренции на топливном рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене»,— пояснили в УФАС.

Управление также продолжает мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что Ставропольском крае спрос на моторное топливо увеличился более чем на 30% относительно сентября прошлого года. Вместе с тем выросла цена на бензин и дизель. Дума региона направила обращение в правительство России с просьбой принять меры к урегулированию ситуации из-за угрозы срыва осенних полевых работ. Аналогичная ситуация наблюдаются в Ростовской области и в Краснодарском крае.

Анастасия Назарова