На капремонт трассы «Новороссия» в Ростовской области направят 4,1 млрд рублей

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства» (входит в Росавтодор) объявило два тендера на капремонт двух участков автодороги Р-280 «Новороссия» (Ростов-на-Дону — Симферополь) в Ростовской области. Начальная цена двух контрактов составляет 4,1 млрд руб. Соответствующие заявки размещены на сайте госзакупок.

Согласно прилагаемой документации, подрядчикам предстоит разработать проект, выполнить все необходимые инженерные изыскания и провести капитальный ремонт. Работы необходимо завершить до 15 октября 2025 года. Планируется обновить два участка автодороги «Новороссия» — с 45 по 54 км и со 103 по 108 км.

Подача заявок на участие в конкурсе возможна до 9 октября текущего года.

Анастасия Назарова